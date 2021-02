13. Februar in Dresden: Ein unscheinbarer Stein in der Neustadt erinnert an das Inferno

Dresden

An der Ecke Prießnitzstraße/Bautzner Straße steht ein Gedenkstein. Er ist recht unauffällig, die Leute aus der Nachbarschaft kennen ihn. Der Ort gehört auch zu den Dresdner „Mahndepots – Gravuren des Krieges“.

Der Schutzkeller wird zur Falle

Der Sandstein erinnert an den 13. Februar 1945. Bis zu jenem Tag stand hier das Gründerzeithaus Prießnitzstraße 2. Es beherbergte im Erdgeschoss unter anderem einen Zigarrenladen, einen Frisör und eine Fleischerei. Außerdem gab es das beliebte Café Schiller. Dort wurde an jenem Tag eine Hochzeit gefeiert. Als der Fliegeralarm kam, brachte sich die Hochzeitsgesellschaft im Keller in Sicherheit. Die erwies sich als trügerisch.

Auch Fahrgäste aus der Straßenbahnlinie 11 von der Bautzner Straße flohen in den Keller des Hauses, als die Bomber kamen. So erzählten es immer wieder Zeitzeugen. Dann traf eine Luftmine das Haus, es wurde völlig zerstört. Die Menschen im Keller, berichtet wird von bis zu 100, kamen alle ums Leben. Auch Kinder seien darunter gewesen. Am nächsten Tag habe man die geborgenen Toten an der Hausruine nebeneinander aufgebahrt. Doch bei weitem nicht alle wurden unter den Trümmern entdeckt.

Plötzlich ertönte der Fliegeralarm

Ein Mädchen entging dem Tod im Luftschutzkeller. Margareta Fritzsche, wie sie damals hieß, war 14 Jahre alt und auf dem Heimweg von einem Flüchtlingseinsatz in der Tieckstraße. Sie lief die Bautzner Straße entlang. Schneller und schneller, denn das Mädchen sollte an diesem Abend des 13. Februar längst zu Hause sein. Plötzlich ertönte der gefürchtete Alarm – zum Glück erst Voralarm, doch auch der bedeutete: Weg von der Straße. „Ich bin ja fast daheim“, dachte sich Margareta, als Vollalarm die Luft zittern ließ.

Sie hatte die Ecke zur Prießnitzstraße erreicht. Der Luftschutzwart des Gebäudes packte das Mädchen und wollte es in den Keller ziehen. Margareta riss sich mit aller Kraft los und rannte die wenigen Meter bis nach Hause, wo die Mutter sie angsterfüllt erwartete. Erst im Nachhinein erfuhren sie, dass sich an die 100 Personen im Keller des zerbombten Hauses aufgehalten hatten. In Margaretas Zuhause waren glücklicherweise nur die Fensterscheiben geborsten.

Die heute 90-Jährige erinnert sich an eine Art Loggia des Café Schiller, von der aus man auf die Prießnitz schauen konnte. Und an den Friseur in dem zerstörten Gründerzeithaus. Ganz besonders aber daran, dass das jugendliche Temperament ihr das Leben gerettet hat. Wer den Gedenkstein an jener Unglücksstelle platziert hat, weiß sie nicht. Doch als der Schriftzug „13. Februar 1945“ darauf zu verblassen drohte, erneuerte sie ihn. Und später an diesem Ort des Innehaltens brachte sie einmal ein Bettlaken an mit der Aufforderung, die Gräuel des Krieges nicht zu vergessen – und dem Zusatz „Ich wurde gerettet“.

Eine Künstlergruppe pflegt das Gedenken

Bis heute konnte dieser Findling der Erinnerung trotz Bauarbeiten bewahrt werden. Wer den schlichten Stein aufstellte und mit „13. Februar 1945“ markierte, ist in der Tat nicht dokumentiert. Eine Neustädterin, Hildegard Peukert, kümmerte sich jahrelang um die Gedenkstätte, legte dort zum 13. Februar Blumen nieder, zündete eine Kerze an. Mittlerweile ist sie gestorben.

2003 wurde der Ort in die Reihe der Dresdner „Mahndepots – Gravuren des Krieges“ aufgenommen. 2019 beschloss der Stadtbezirksbeirat Neustadt auf Antrag der Stiftung Äußere Neustadt, den Mahnort zu sanieren und stellte dafür knapp 4000 Euro zur Verfügung. Die Stiftung wollte insgesamt weitere 2000 Euro aufbringen. Seitdem steht der Stein auf einer Stahlplatte, auch dahinter rostet eine Platte vor sich hin.

Vor genau 20 Jahren begann die vierköpfige Gruppe „Kunstplan“, Mahndepots zur Erinnerung an die Kriegsgräuel in Dresden anzulegen. Dafür wurden an geeigneten Orten längliche Hülsen mit etwa fünf Zentimeter Durchmesser im Boden versenkt. Sie enthielten Fotos des Ortes und Texte zu dem, was dort geschehen war. Für die Inhalte zeichnet in der Gruppe der Historiker Matthias Neutzner verantwortlich.

Im ersten Jahr waren es gleich 56 Hülsen – 2001 war der Zweite Weltkrieg genau 56 Jahre vorbei. Sie wurden in den ersten Wochen des Jahres bis zum 13. Februar eingelassen. Die erste Hülse, die mit „Ort 1“ markiert ist, kam an den Barbarossaplatz. Die NSDAP hatte im Wohnhaus Barbarossaplatz 1 die Geschäftsstelle ihrer Ortsgruppe »Barbarossa« eingerichtet. Eine von insgesamt 81 Ortsgruppen im Dresdner Stadtgebiet. Das Mahndepot Nummer 2 weilt am Bahnhof Dresden-Neustadt. Durch diesen fuhren im Krieg täglich Militärzüge, wurden Loks gewechselt, Soldaten verpflegt und medizinisch betreut.

Kontakt zu jungen Künstlern wird gesucht

Die Nummer 56, der letzte markierte Ort 2001, ist die Carolabrücke. Sie war am 7. Mai 1945 gesprengt worden. Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung hatten lange versucht, die vorbereitete Sprengung zu verzögern. Sie befürchteten, dass mit der Zerstörung der Verkehrsverbindungen über die Elbe insbesondere die Lebensmittelversorgung dramatisch schwieriger werden würde. Zudem würde die Unterbrechung der in den Brücken verlaufenden Gas- und Wasserhauptleitungen den Zusammenbruch der Gesamtversorgung zur Folge haben. Doch als am 7. Mai die Truppen der Wehrmacht den Befehl zum Abzug aus der zur Festung erklärten Stadt erhielten, war auch die Sprengung besiegelt.

Ab 2002 wurde jedes Jahr zum 13. Februar ein weiteres Mahndepot angelegt. Bis 2016 ist die Zahl auf 70 angewachsen. Seitdem ruht die Aktion. „Es mangelt nicht am Willen“, sagt der Künstler Arend Zwicker, der die Initiative „Mahndepots – Gravuren des Krieges“ damals mitbegründete und seitdem begleitet. Aber es sei von Anfang an eine ehrenamtliche Aktion gewesen. Man bräuchte neue Sponsoren, um sie fortzusetzen.

Auch Kontakt zu jungen Künstlern wäre gut, „die das weiterführen und auch die neuen Möglichkeiten mit Apps und Internet stärker einbeziehen“, sagt Zwicker. Kontaktaufnahme ist über die Homepage möglich. Dort gibt es auch Erläuterungen zu den bisherigen Mahnorten. Es sei ein bisschen schade, bedauert Zwicker, „dass die Mahndepots in der Öffentlichkeit nicht die Wahrnehmung gefunden haben, die wir uns erhofft hatten“. Andererseits sei die Aktion ganz bewusst „als Kunstform minimalistisch und zurückhaltend angelegt – nicht monumental wie Gedenkstätten sonst“.

Hülsen bis Nummer 100 vorhanden

Das zeigt sich auch an der Prießnitzstraße 2. Der Stein ist zwar noch da, trotz der Bauarbeiten rundherum. Die Hülse, die 2003 in den Boden eingelassen wurde, ist jedoch nicht mehr zu sehen. Der Verschluss mit der Bezeichnung „Ort 58“ liegt vermutlich unter dem Teer, der wegen der Umleitung dort den Straßenverlauf veränderte.

Aufmerksamkeit fanden die Mahndepots trotzdem. Über Jahre etwa bot der Stadtführer Igeltour Bustouren zu den Mahnorten an und führte zum 13. Februar regelmäßig auch dorthin. Und wenn sich neue Künstler und Unterstützer finden, könnte es auch gleich wieder losgehen. Weitere Hülsen lägen bereit, sagt Arend Zwicker. „Wir haben noch welche bis zur Nummer 100.“

