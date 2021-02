Dresden

Mit zahlreichen Aktionen will die Initiative Weltoffnes Dresden (#WOD) auch dieses Jahr rund um den 13. Februar reichhaltig Gelegenheiten bieten, um sich mit der Bombardierung der Stadt und das Gedenken an die Opfer des Krieges und der NS-Diktatur auseinanderzusetzen.

Von kommenden Montag bis 15. Februar werden sich viele Kultureinrichtungen und -verbände, die hinter dem Bündnis stecken, in der „Woche des Erinnerns“ an verschiedenen Orten auf vielfältige Weise mit der Thematik zu beschäftigen. So sollen auch zentrale Plätze in Dresden trotz Pandemie in einer gewissen Form als Orte des gemeinsamen Dialogs erlebbar gemacht werden.

Eine Reihe von Kulturinstitutionen will dazu an zwölf Orten in Dresden und in Radebeul, die exemplarisch für die Zerstörung der Stadt, ihrer Struktur und Gesellschaft, stehen, großformatige Bildmotive zeigen. Diese waren zum Teil eigens von Künstlern dazu angefertigt worden. Die Werke mit Fotografien und Zitaten sollen zum Nachdenken anregen. Neben der Synagoge und dem Theaterplatz gehören auch der Neustädter Bahnhof und der Altmarkt dazu.

Botschaften an Wanderboje schicken

An wechselnden Orten wird in der Woche eine interaktive Wanderboje des Künstlerteams Ur­ban Art (Anne Peschken und Marek Pisarsky) auftauchen und passend zum Ort Geschichten der Dresdner wiedergeben. Wer eigene Erinnerungen und Erlebnisse zum Jorge-Gomondai-Platz, zum Hauptbahnhof, Theaterplatz, zu Hellerau, zur Friedrichstadt oder den Elbwiesen oder der Hauptstraße teilen will, kann diese per E-Mail oder SMS an die Boje vorab übermitteln.

In Übigau wird die Ostrale an der Rethelstraße mit einer grafischen Lichtskulptur an den Moment erinnern, in dem die Uhren am 13. Februar 1945 in Dresden stehenblieben. Geplant sind weiterhin Online-Veranstaltungen, an der Frauenkirche wird am Treppenturm C ein riesiges Banner gespannt. Das komplette Programm gibt es im Internet.

Programm im Internet: weltoffenesdresden.com; Botschaften an die Wanderboje, E-Mail: wanderboje@societaetstheater oder SMS an 0177/ 703 40 64

Von seko