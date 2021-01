Dresden

Wegen Corona wird das Bündnis Dresden Nazifrei seinen inzwischen elften Mahngang anlässlich des 13. Februars erstmals nicht als Demonstration laufen lassen – will dieses Jahr auf die Erinnerung und die Auseinandersetzung mit den Tätern und dem NS-Regime aber trotzdem nicht verzichten. Deshalb wird der am 7. Februar zum Auftakt der Aktionswoche rund um den 13. Februar geplante Mahngang mit seinen fünf Stationen diesmal per Livestream im Netz übertragen. Neben Schauspielern verschiedener Dresdner Häuser wird am Programm auch der Sänger Sebastian Krumbiegel mitwirken.

Der Mahngang Täterspuren setzt sich dieses Jahr mit der nationalsozialistischen Idee der so genannten „Volksgemeinschaft“ auseinander. Stationen werden der Wettiner Platz, der Theaterplatz, der Schloßplatz, das Terrassenufer und die Synagoge sein. Der Begriff stehe ei­nerseits für die eigene Überhöhung, zugleich aber auch für die Ausgrenzung Andersdenkender, erklärt die Dresdner Linke-Stadträtin und Mitveranstalterin des Mahngangs, Margot Gaitzsch. Ihren Ausdruck hatte diese Ideologie beispielsweise bereits in einer sehr frühen Phase der Diktatur mit der Bücherverbrennung am 8. März 1933 auf dem Wettiner Platz in Dresden gefunden.

Ex-Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel am Programm beteiligt

An den einzelnen Stationen werden Schauspieler des Staatsschauspiels, des tjg und des Societaetstheaters Texte vortragen, die Studenten der Technischen Universität Dresden zuvor erarbeitet hatten. Der frühere Prinzensänger Sebastian Krumbiegel wird sich mit drei seiner Titel einbringen, will an einer der Stationen unter anderem das 2019 veröffentlichte Lied „Die Demokratie ist weiblich“ singen.

Sänger Sebastian Krumbiegel engagiert sich oft für Demokratie und gegen Rassismus – wie hier im Mai auf einer Kundgebung zum 71.Geburtstag des Grundgesetzes auf dem Markt in Leipzig. Quelle: Archiv/Andre Kempner

In den jüngsten Jahren hatten sich an dem Rundgang zu verschiedenen Aspekten der Naziherrschaft und ihrer Folgen stets jeweils 300 bis 500 Teilnehmer beteiligt. Mit Blick auf Corona und die gesundheitlichen Risiken setzen die Veranstalter nun aufs Internet. „Es wird keinen gemeinsamen Gang geben“, sagt Margot Gaitzsch. Interessierte, die von Anfang bis Ende mitlaufen wollen, werden mit Verweis auf die aktuelle Lage wieder weggeschickt. Sollten sich an einzelnen Stationen doch Menschen spontan zum Stehenbleiben und Zuhören einfinden, so werde auf die notwendigen Abstände und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verwiesen. Die Möglichkeit vor Ort zuzuhören sei al­lerdings arg begrenzt, heißt es.

Widerstand gegen Naziaufmarsch am 13. Februar angekündigt

Stattdessen wird der Rundgang am 7. Februar ab 14 Uhr auf der Internetseite des Bündnisses Dresden Nazifrei live übertragen. Die Veranstaltung dauert voraussichtlich rund zweieinhalb Stunden. Weitere Details wollen die Initiatoren in den nächsten Tagen im Netz veröffentlichen.

Unabhängig von dem Mahngang hatte das Bündnis Dresden Nazifrei zuletzt angekündigt, sich am 13. Februar selbst erneut gegen einen möglichen rechtsextremen Aufmarsch stellen zu wollen – zunächst allerdings offen gelassen, wie das konkret aussehen wird. Details dazu sollen in der kommenden Woche präsentiert werden. Vonseiten der Nazis liegt bereits die Anmeldung für eine Demo am 13. Februar, der dieses Jahr auf einen Sonnabend fällt, vor, erwartet werden demnach 300 Teilnehmer. Zugleich hatten auch Gegner der Rechten bereits verschiedene Versammlungen bei der Stadt angezeigt.

Internet dresden-nazifrei.com

Von Sebastian Kositz