Fünf große Gebäude in Dresden ersetzen am 13. Februar die traditionelle Menschenkette – als Projektionsfläche für die Menschen, die sonst die Hände reichen und einen Ring um die Altstadt bilden. Auf dem Rathaus, der Kreuzkirche, der Frauenkirche, der Synagoge und dem Schauspielhaus werden die Bilder gezeigt, die Dresdner ab sofort unter www.dresden.de/menschenkette hochladen können. Das kündigte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Donnerstagmittag an.

Die Dresdner Frauenkirche bietet laut Maria Noth, Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche, am 13. Februar ein digitales Friedensgebet auf ihrer Webseite an. 12 Uhr ist eine Mittagsandacht unter strengen Hygieneauflagen geplant, von 13 bis 15 Uhr öffnet das Gotteshaus seine Pforten für ein stilles Gedenken. 18 und 21.45 Uhr werden die Glocken läuten. Auf Kerzenbänken können Dresdner zum Zeichen des Gedenkens eine Kerze abstellen.

Joachim Klose, Moderator der Arbeitsgruppe 13. Februar, kündigte eine Veranstaltung am Abend im kleinen Rahmen mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf dem Altmarkt an, bei der weiße Rosen am Denkmal abgelegt werden. Die Reden vor der Kreuzkirche würden im Fernsehehen und Radio übertragen.

Von Thomas Baumann-Hartwig