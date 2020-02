„Rolling Angels“ für den 13. Februar in Dresden

Dresden

Im Zuge eines Kunstprojekts zum 75. Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg rollen bis zum 16. Februar Betonskulpturen durch die Stadt. Die 17 von der dänischen Künstlerin Marit Benthe Norheim geschaffenen „Rolling Angels“ werden immer wieder ihren Standort wechseln - auf Brettern mit Rollen. „Sie symbolisieren Hoffnung, Frieden und Trost“, sagte die Künstlerin zum Projektauftakt am Mittwoch vor dem Kulturpalast. Die Engel als Boten der Sorge um Zukunft und Vergangenheit sollen sich unter die Menschen mischen.

Zwei der Figuren bleiben in Dresden

Zwei der Figuren, „Der Tragende“ und „Der Sorgende“, hat Norheim für Dresden geschaffen, sie werden auch nach Projektende in der Elbestadt bleiben. Der norwegische Komponist Geir Johnson hat die Skulpturen mit einer Soundinstallation zum Klingen gebracht. Rund um den 13. Februar werde auch daran erinnert, dass „wir fast ein Dreivierteljahrhundert in Frieden leben und keinen Krieg kennen“, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP).

