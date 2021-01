Dresden

Vor dem Hintergrund eines möglichen erneuten Aufmarschs von Rechtsextremen zum 13. Februar haben das Bündnis Dresden Nazifrei und weitere Initiativen und Gruppen einmal mehr Gegenprotest angekündigt. In den Tagen rund um den 13. Februar werde es verschiedene Aktionen mit dem Ziel geben, „den Nazis nicht die Deutungshoheit über den 13. Februar zu überlassen, ihren Aktionsradius so weit wie möglich einzuschränken und sie nicht marschieren zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung.

Bereits seit gut einem Monat machen Rechtsextreme über eine einschlägige Internetseite und soziale Medien für den 13. Februar in Dresden mobil. Im Februar werde es in Dresden wieder ein „Gedenken“ geben, nähere Informationen dazu ließen die Initiatoren um den langjährigen Dresdner NPD-Funktionär Maik Müller, der bereits in den vorangegangenen Jahren die Aufmärsche in Dresden rund um den 13. Februar organisiert hatte, zunächst offen. Der Kurznachrichtendienst Twitter hatte erst kürzlich den Account seiner Initiative gesperrt, weil dort gegen Regeln verstoßen worden sei.

Initiativen wollen Opfermythos entgegentreten

In einem ersten Aufruf fordert das Bündnis um Dresden Nazifrei die Menschen in der Region auf, „gemeinsam mit uns den Nazis – unter Wahrung aller Coronaschutzmaßnahmen – die Plätze und Straßen zu nehmen, ihnen keinen Raum zu geben und auch online ihren Protest kundzutun!“ Auch wenn noch offen sei, wie der Protest Mitte Februar mit Blick auf Corona aussehen kann, „sollte klar sein, dass wir auch in diesem Jahr die Nazis nicht einfach laufen lassen“, sagt Alwin von Havelhoeven von Dresden Nazifrei.

Ihre Teilnahme an den geplanten Gegenprotesten signalisierten indes bereits auch die Nachwuchsorganisationen von Grünen, Linken und SPD sowie die Undogmatische Radikale Antifa Dresden. Es gehe darum, zu verhindern, dass Rechtsextreme mit ihrem Aufmarsch den Dresdner Opfermythos weiter zur Schau stellen können: „Nach mehr als 70 Jahren nach der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland gibt es immer noch unbelehrbare Menschen, die nicht anerkennen wollen, dass es nicht die Alliierten waren, die für Angst, Leid, Unterdrückung und Massenmord verantwortlich waren, sondern die deutsche Nazi-Herrschaft, die Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen hat“, sagt Zoe Olschewski von den Jusos, der Jugendorganisation der Sozialdemokraten.

Menschenkette wegen Corona abgesagt

Abgesagt hatte indes die Arbeitsgruppe 13. Februar wegen Corona bereits die für diesen Tag geplante traditionelle Menschenkette. Stattdessen bereite die AG ein Gedenken im kleinen Rahmen am Abend des 13. Februars mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und TU-Rektorin Ursula Staudinger vor. Im Anschluss werde die Dresdner Philharmonie ein Gedenkkonzert per Livestream aus dem Kulturpalast spielen, kündigte die Stadtverwaltung bereits am Dienstag an.

