Nächste Absage für den Dresdner Semperopernball: Auch Topmodel Eva Padberg wird am Freitag nicht am Event in der Semperoper teilnehmen. Der Grund ist einmal mehr die Diskussion um die inzwischen rückgängig gemachte Vergabe des St. Georgs Ordens an Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi.