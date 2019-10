Dresden und die Welt im Jahr 2017

Dresden

1. Januar: Die städtischen Kliniken Neustadt und Friedrichstadt werden zum neuen Eigenbetrieb „Städtisches Klinikum Dresden“ zusammengeführt.

8. Februar: Der syrisch-deutsche Künstler Manaf Halbouni präsentiert auf dem Neumarkt seine Installation „Monument“. Sie besteht aus drei hochkant stehenden Bussen und sorgt für kontroverse Diskussionen.

Zur Galerie Linienbusse werden vor der Frauenkirche in Dresden senkrecht aufgestellt. Sie bilden die Skulptur «Monument» des syrischen Künstlers Manaf Halbouni. Die Skulptur soll eine Brücke von Dresden nach Aleppo schlagen.

8. April:Im Dresdner Residenzschloss eröffnen die Staatlichen Kunstsammlungen zwei neue Dauerausstellungen der Rüstkammer. Damit ist der Wiederaufbau des Renaissance-Flügels des Schlosses abgeschlossen.

28. April:Der Kulturpalast wird nach mehrjährigem Umbau und Rekonstruktion mit einem Festkonzert der Dresdner Philharmonie wiedereröffnet. Der alte Festsaal wurde zu einem neuen Konzertsaal umgebaut. Zudem ziehen die Städtischen Bibliotheken (Zentralbibliothek) und das Kabarett „Die Herkuleskeule“ in den Kulturpalast ein.

4. Mai:Dynamo Ultras sorgen beim Auswärtsspiel in Karlsruhe für einen Skandal. Gut 1500 Fans marschieren in Tarnkleidung als „Dynamo Football Army“ in das Wildpark-Stadion ein, beschießen Polizisten mit Pyrotechnik, überrennen den Einlass und verletzen Beamte und Ordner. Im Stadion erklären sie dem DFB den Krieg und nebeln die Arena ein.

28. Juni:Richtfest für das „Felsenkellerlabor“. Physiker der TU Dresden und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf installieren im Eislager der ehemaligen Felsenkellerbrauerei einen Teilchenbeschleuniger.

12. Mai bis 5. November: Die Albrechtsburg Meißen präsentiert die Sonderausstellung „Ein Schatz nicht von Gold. Benno von Meißen - Sachsens erster Heiliger“.

23. Mai: Erster Spatenstich für das „Güntzareal“ zwischen Elsasser Straße, Elisenstraße und Gerokstraße

4. August: Einweihung der neuen Nordtribüne des Heinz-Steyer-Stadions.

Ende August: Bauarbeiter entdecken bei der Freiflächengestaltung auf dem Schulhof des Gymnasiums Dreikönigschule unter einer Platane ein Waffenversteck. Nur einen halben Meter tief vergraben finden sie Hieb- und Stichwaffen noch unbekannten Alters, unter anderem zahlreiche Degen und Bajonette.

19. September:Gründung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft „Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG“ (WiD).

18. Oktober:Ein Techniker, der für die Wartung der Sprinkleranlage der Staatsoperette im Kulturkraftwerk Mitte zuständig ist, drückt einen falschen Knopf und 16.000 Liter Wasser ergießen sich über die Bühne und den Orchestergraben. Es entsteht ein Millionenschaden.

Im November werden an der Hoga-Schule auf der Zamenhofstraße fünf offene Tbc-Fälle bei 54 infizierten Personen gemeldet.

Deutschland , Europa und die Welt

11. Januar:Feierliche Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg. Die Fertigstellung des Gebäudes war für das Jahr 2010 vorgesehen, verzögerte sich jedoch mehrfach. Die Baukosten betrugen am Ende rund 866 Millionen Euro – geplant waren ursprünglich 77 Millionen Euro.

18. Januar: Bei einem Lawinenunglück nach einem Erdbeben sterben in der italienischen Provinz Pescara 29 Menschen.

20. Januar: Amtseinführung von Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten

12. Februar: Frank-Walter Steinmeier wird zum 12. deutschen Bundespräsidenten.

19. März: Martin Schulz wird auf einem SPD-Parteitag ohne Gegenstimmen zum Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten der SPD für die Bundestagswahl 2017 gewählt.

25. März:Die Europäische Union feiert ihren 60. Geburtstag. Am 25. März 1957 wurde die Gemeinschaft mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge gegründet.

29. März:Erklärung des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gemäß Artikel 502.

9. April:Bei Anschlägen der Terrororganisation „Islamischer Staat“ auf zwei koptische Kirchen werden in Ägypten mehr als 40 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt.

22. Mai:Bei einem islamistischen Terroranschlag auf ein Konzert im britischen Manchester sterben 22 Menschen, 116 weitere werden verletzt.

1. Juni:US-Präsident Donald Trump kündigt den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen an.

4. Juni:Durch einen Großbrand in einem Wohnhochhaus sterben in London mindestens 80 Menschen und mehr als 70 werden verletzt.

16. Juni:Der „Kanzler der Einheit“ Helmut Kohl stirbt im Alter 87 Jahren. In Straßburg wird Kohl am 1. Juli als erste Persönlichkeit in der Geschichte der Europäischen Union mit einem europäischen Trauerakt geehrt.

30. Juni: Der Deutsche Bundestag beschließt die Einführung der „Ehe für alle“.

7./8. Juli:Beim G20-Gipfel in Hamburg kommt es zu erheblichen Ausschreitungen. Zum Teil vermummte Demonstranten, vor allem aus dem linken Spektrum, zünden Autos, Geschäfte und Barrikaden an, zerstören Schaufenster, brechen in Geschäfte ein und plündern diese, greifen Polizeibeamte an und zerstören deren Fahrzeuge.

17. August:

Bei einem Terroranschlag werden in Barcelona 14 Menschen getötet und mehr als 130 verletzt.

24. September: Bundestagswahl in Deutschland. Die großen Volksparteien verlieren viele Stimmen. Erstmals zieht die AfD ins Parlament ein. Die FDP ist nach einer Pause von vier Jahren wieder im Bundestag vertreten. Stärkste Kraft wird die Fraktion der CDU/ CSU mit Angela Merkel an der Spitze. Die Gespräche für eine „ Jamaika“-Koalition scheitern nach langwierigen Verhandlungen.

31. Oktober: Die evangelischen Christen feiern 500 Jahre Reformation. Am 31. Oktober 1517 hatte Martin Luther seine 95 Thesen an die Wittenberger Kirche geschlagen.

24. November: Bei einem Anschlag werden im Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel während des Freitagsgebets mindestens 305 Menschen getötet und etwa 130 verletzt. Rund 40 Angreifer unter der Flagge des Islamischen Staates umstellen die Moschee, werfen Sprengsätze und feuern in die Menge

21. Dezember:Nach der Deklaration Jerusalems zur israelischen Hauptstadt durch US-Präsident Trump am 6. Dezember weist die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit großer Mehrheit jede einseitige Erklärung Jerusalems zur Hauptstadt Israels zurück.

Gestorben sind 2017 unter anderem die Politiker Roman Herzog und Heiner Geißler, Kardinal Joachim Meisner, die Musiker Al Jarreau, Chuck Berry, Joy Fleming, Gunter Gabriel, Fats Domino, die Schauspieler Danielle Darrieux, Inge Keller, Karin Dor, Ingeborg Krabbe, Mireille Darc, Elsa Martinelli, Jeanne Moreau und Roger Moore, die Schriftsteller Renate Holland-Moritz, Colin Dexter und Peter Härtling, die Sängerin und Schauspielerin Daliah Lavi, der Künstler A. R. Penck und Playboy-Erfinder Hugh Hefner.

