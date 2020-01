120 neue Wohnungen: So sieht das Flüwo-Projekt am Kollwitz-Ufer in Dresden aus

Dresden

Das Millionen-Projekt in der Nähe des Sachsensplatzes rückt näher: Die Wohnungsbaugenossenschaft Flüwo Bauen Wohnen eG errichtet zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer und Florian-Geyer-Straße einen Neubau mit 120 Mietwohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. „Die moderne Ausstattung und die hochwertige Optik machen dieses Gebäude zu einem attraktiven Wohnort für unsere Mieter“, sagt Martin Mezger, technischer Prokurist der Flüwo. Zusätzlich entstehe eine Tiefgarage mit 122 Stellplätzen. Die Genossenschaft investiere dazu etwa 40 Millionen Euro, teilte sie mit.

Der Beginn der Arbeiten sei für das zweite Quartal 2020 vorgesehen. Bauvorbereitungen hatte es auf dem Grundstück bereits im vergangenen Jahr gegeben. Auf dem 4700 Quadratmeter großen Grundstück schließt der u-förmige Flüwo-Neubau direkt an die bestehende Bebauung an. „In enger Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt entstehe eine abwechslungsreiche Fassadenform mit hochwertigen Materialien“, hieß es seitens der Genossenschaft.

Lichtdurchflutete Erker

Das Gebäude zeichne sich durch ei­ne dreidimensionale Fassade mit lichtdurchfluteten Erkern und großzügigen Balkonen an den Gebäudeecken aus. Neben den verglasten Eingängen kämen im Sockelbereich großformatige Sichtbetonplatten zum Einsatz, in den oberen Geschossen schließe eine Ziegelfassade das Gebäude ab.

Die oberen zwei Geschosse befinden sich laut Genossenschaft in einem stadtbildprägenden Schrägdach mit Gauben. Das neue Gebäude sei in Größe und Höhe an die direkte Umgebung angepasst. Weiter führt er aus: „Als genossenschaftliches Unternehmen ist uns ein faires und partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Mietern wichtig“, erklärte Flüwo-Prokurist Mezger. Die Flüwo verstehe sich als Wohn- und Lebensbegleiter und wolle zukünftig die Dienstleistungs- und Servicequalität ihrer Mieter in Dresden weiter erhöhen. Dazu gehört auch die personelle Aufstockung des Flüwo-Regionalbüros, das bisher in der Lockwitztalstraße angesiedelt ist und nach der Fertigstellung im Neubau seinen Platz finden werde.

Wohnungen schwellenlos erreichbar

Die Ein- bis Fünfraumwohnungen auf rund 9600 Quadratmetern Gesamtwohnfläche erfüllten moderne Ansprüche an Ausstattung und Energiebilanz. Alle Wohnungen des neuen Gebäudes würden schwel­len­los erreichbar sein, die Erdgeschosswohnungen seien barrierefrei geplant. Jede Wohnung verfüge über einen Balkon, eine Terrasse mit Mietergarten oder eine Dachterrasse und sei für eine intelligente Gebäudesteuerung vorgerüstet. Zwischen den Häusern befindet sich ein Gemeinschaftsbereich, an den sich ein Spielplatz anschließt.

Die Flüwo Bauen Wohnen eG wurde 1948 gegründet und bietet heute ihren etwa 10 000 Mitgliedern rund 9500 Mietwohnungen in 30 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg und im Raum Dresden. 2018 stellte die Genossenschaft in Heidenau 67 Neubau-Wohnungenfertig. Nach der Fertigstellung des Neubaus am Käthe-Kollwitz-Ufer wird der Bestand in Dresden und Umgebung auf rund 350 Wohnungen ansteigen, was mit einer weiteren Verbesserung der Dienstleistungs- und Servicequalität für die Dresdner Mieter einhergehen werde. Am Sonnabend stellt die Genossenschaft das Projekt in der Infoveranstaltung „Soziale Stadt Nördliche Johannstadt“ vor, die von 15. bis 18 Uhr in der Aula der 101. Oberschule, Pfotenhauerstraße 42, stattfindet.

Von Ingolf Pleil