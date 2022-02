Dresden

Corona traf die Welt unvorbereitet. Dass die Krise über zwei Jahre dauern würde, hätte Anfang 2020, als Lockdown und Ausgangssperre noch Fremdwörter waren, niemand gedacht. Auch nicht Nicole Herzog aus Dresden. Und doch, wenn man ihr zuhört, könnte man meinen, sie hätte die Pandemie und den damit einhergehenden Freiheitsverlust erahnt.

„Ich weiß noch, wie ich 2004 in Chile saß und zu meinen Kommilitonen sagte, dass wir das jetzt alles machen müssen.“ Mit „alles“ meinte Nicole Herzog die Erkundung der Welt. 80 Länder hat sie in 20 Jahren gesehen. Schon damals in Chile, erzählt die 40-Jährige, hatte sie die diffuse Angst, mit dem Reisen könnte es irgendwann vorbei sein.

„Mich stört manchmal die Dresdner Meckerkultur“

Wer Nicole Herzog in ihrer Altbauwohnung in der Dresdner Neustadt besucht, findet in jeder Ecke Spuren der Ferne: Postkarten, Reisepässe, Fotos, Flugtickets, Landkarten. Mittendrin ein Stadtplan von Dresden, ihrer „Basis“, wie die junge Frau sagt. Immer wieder habe sie sich beim Reisen die Frage gestellt, ob sie wegziehen soll. „Mich stört manchmal die Dresdner Meckerkultur und das Konservative hier, also muss ich ab und an raus aus dem Barockwahnsinn.“ Doch Weggehen kommt für sie nicht in Frage. Sie würde nicht einmal das Bundesland wechseln, obwohl sie die politische Situation in Sachsen kenne.

Mit der politischen Situation meint Nicole Herzog vor allem die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl in Sachsen. 25,7 Prozent der Erststimmen gingen an die AfD, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Auch bei der U-18-Wahl, bei der knapp eine Woche zuvor 12.000 Kinder und Jugendliche im Freistaat befragt wurden, lag die rechtsextreme Partei vorn. „Eine Katastrophe“, findet Nicole Herzog, die die fehlende Erfahrung mit der Fremde als Ursache für den starken Zulauf zur AfD in Sachsen sieht.

Um die Fremde den Menschen in Zeiten von Reisewarnungen und Hochrisikogebieten näher zu bringen, hat sie ihre Auslandserlebnisse in zwei Jahreskalendern festgehalten. Unter dem Titel „12 Weltmomente“ enthält jeder Monat ein Reisefoto im Postkartenformat, Länderinfos und die Geschichte hinter dem Motiv. Die Idee entstand Ostern 2020, als Deutschland das erste Mal in den Lockdown ging und Reisen plötzlich unmöglich wurde. Ein Jahr später folgte die nächste Ausgabe für 2022. Von insgesamt 1000 Kalendern sind nur noch fünf übrig.

Ihre Reiseerfahrungen hat Nicole Herzog 2020 in einen Kalender gepackt. Der Titel: „12 Weltmomente“. Quelle: Anja Schneider

Seitdem hätten sich viele Menschen bei ihr gemeldet. „Eine Frau aus Zittau rief an und erzählte mir, wie viel sie früher gereist sei und dass sie jetzt an die Ostsee ziehe, weil sie es in der Lausitz mit der dortigen Engstirnigkeit nicht mehr aushalte.“ Nichts Neues für Nicole Herzog. Sie wuchs in einem 900-Seelen-Ort am Nordrand des Lausitzer Berglandes auf. Nach der Schule wollte sie „einfach nur weg“, erzählt sie, „weil man immer beäugt und kommentiert wurde.“ Eine Rückkehr komme nicht in Frage, trotz aller Heimatverbundenheit. Doch die Neustädterin will etwas gegen die Engstirnigkeit tun. Motiviert durch die Ergebnisse der U-18-Wahl beschloss sie, mit ihren „Weltmomenten“ in die Schulen zu gehen. Die Idee: Jedes Kind wählt ein Fotomotiv, kommt so dem Land näher und kann eigene Vorurteile hinterfragen.

Reisen, um sich ein eigenes Bild zu machen

Auf ihren Reisen, erzählt Nicole Herzog, sei sie immer wieder über ihre vorgefertigten Bilder im Kopf gestolpert. „Früher war ich ziemlich anti-amerikanisch, weshalb ich eigentlich nie in die USA wollte.“ 2010 verschlug es sie dann mit Sven Seifert von der Dresdner Hilfsorganisation Arche Nova zu einem Messeprojekt ins kanadische Montreal. An einem Wochenende fuhr sie alleine per Nachtbus ins zehn Stunden entfernte New York. Als sie um 6 Uhr morgens ankam, habe sie sofort verstanden, warum die Menschen die Stadt liebten.

Vor der Reise nach Dubai ging es ihr ähnlich. Architektenkollegen hätten sich über den Größenwahn der Dubaier aufgeregt, geflogen ist Nicole Herzog trotzdem. Am Ende hätten die Freunde recht gehabt. „Doch ich wollte mir selbst ein Bild machen, bevor ich mir eine Meinung bilde.“

Traurige Braut: Nicole Herzogs Reiseerinnerung aus der usbekischen Wüstenstadt Chiva. Quelle: Nicole Herzog

Jetzt sind die Schüler dran. „Ich will den Kindern Lust auf die Fremde machen und vor allem den Mädchen zeigen, dass sie reisen können und die Welt nicht gefährlich ist“, erklärt Nicole Herzog. Damit sie auf einen kompletten Klassensatz kommt, ergänzt die Grafikerin ihre 24 „Weltmomente“ aktuell um vier weitere, die in Vietnam, Costa Rica, Ecuador und der Elfenbeinküste spielen. Sie ist bereits mit mehreren Lehrern und der Bildungsstelle des Dresdner Vereins „Aha“ für nachhaltige Entwicklung im Austausch, hofft aber auf weiteren Input von Dresdnern mit Bildungsexpertise. Bis Ostern soll das Konzept unter der Überschrift „Weltoffenheit loves Heimat“ stehen.

Als Kind in der DDR spielte Reisen keine Rolle

Als Nicole Herzog selbst Kind war, spielte Reisen keine Rolle. Weiter als an die Ostsee und nach Tschechien kam sie mit ihrer Familie in der DDR nicht. Nach der Wende stieg sie das erste Mal in den Flieger. Ziel: Tunesien. Kulturelle Entdeckungen blieben in der Hotelanlage allerdings aus. Erst mit einem Urlaubssemester während des Architekturstudiums in Dresden im Jahr 2002 eröffnete sich für Nicole Herzog die Welt. Mit ihrem damaligen Freund ging sie nach Andalusien. Als er zurück wollte, entschied sie: Ich bleibe. Mit den antrainierten Spanischkenntnissen ging es weiter nach Südamerika, danach „gab es kein Halten mehr“.

Im armenischen Jerewan kaufte Nicole Herzog Aprikosen am Straßenstand. Eine schenkte sie der Tochter der Verkäuferin in Gelb. Quelle: Nicole Herzog

Nicole Herzog reiste nach Weißrussland und beobachtete Soldaten beim Hochklettern an einem geölten Kiefernstamm, besuchte die Rumänin Luciana M. in ihrer schimmeligen Zweiraumwohnung im Vorort von Sibiu, der 2007 auserkorenen Kulturhauptstadt Europas. Sie interviewte zusammen mit Kindern des Mathare Slums im kenianischen Nairobi Menschen nach den Unruhen im Zuge der Präsidentschaftswahlen 2007. Sie fotografierte heimlich isrealische Soldaten auf der Festung Masada und eine angehende Braut mit trauriger Miene in der usbekischen Wüstenstadt Chiva.

Nicole Herzog reiste alleine und mit anderen, wohnte im Villenviertel und im Slum, schlief in Fünf-Sterne-Hotels, Zelten und Booten. Immer dabei: Der „heilige“ Laptop. Zum schreiben, Fotos sichten, arbeiten. Anstatt Dauerurlaub wollte sie immer etwas zu tun haben. Anders wären die im Schnitt vier Reisen pro Jahr auch nicht finanzierbar gewesen. Es war das digitale Nomadentum, Ländergrenzen spielten keine Rolle. Nicole Herzog designte in Georgien Plakate für das Goethe-Institut in Sao Paulo und gestaltete an der Elfenbeinküste Broschüren für Kaffeeprojekte in Peru.

Im weißrussichen Minsk traf Nicole Herzog auf diese Szenerie: Ein Soldat, der einen geölten Kiefernstamm hochklettert. Quelle: Nicole Herzog

Mit Beginn der Pandemie hat sich die Welt im Frühjahr 2020 vor Nicole Herzog verschlossen. Erstmals war sie gezwungen, zu bleiben. Ein Schock für die Kosmopolitin. Bis 2005 hatte sie nicht einmal eine feste Adresse. Obwohl sie längst in einer WG am Konkordienplatz in Dresden wohnte, war sie noch bei ihrer Mutter in der Lausitz gemeldet. Dann sprach sie im Bürgerbüro Pieschen vor, doch das Vagabundenleben ging weiter. In Indien, der Mongolei, dem Libanon. „Ich hatte mich jahrelang um die Sesshaftigkeit gedrückt“, resümiert Nicole Herzog. „Einen Plan hatte ich eigentlich nie.“

Wo die nächste Reise hingehen soll

Ob sie es heute anders machen würde? „Nein.“ Vor allem nicht in Anbetracht der Coronakrise, die dem Reisen einen Riegel vorgeschoben hat. „Es geht wieder vieles, aber ich will nicht irgendwo in Tadschikistan stehen, Corona bekommen und schauen müssen, wo ich ein Beatmungsgerät herbekomme.“

An Nicole Herzogs Wohnzimmerwand hängt eine Weltkarte, durchlöchert von Stecknadeln. Jede von ihnen markiert einen erkundeten Ort. Zum Jahresende 2019, kurz bevor Corona den europäischen Kontinent erreichte, verschlug es die Dresdnerin auf die Azoren, vergangenen Sommer ging es mit Dachzelt in die Mikrostaaten Liechtenstein und San Marino. Die nächste Stecknadel soll Andorra treffen.

