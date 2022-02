Um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, soll ein 30-Jähriger serienmäßig in Keller eingestiegen sein. Bis zu zwölf Brüche schaffte er pro Nacht. Das ist anstrengend und so schlief der Verdächtige einmal in einem Kellerabteil ein – und wurde prompt erwischt. Nun steht er vor Gericht.