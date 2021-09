100 Jahre Eingemeindung von Blasewitz nach Dresden: Pavillons im Fokus

Dresden

Der Pavillon ist ein übersichtliches Gebäude, das separat stehen kann oder sich als niedriger Anbau vom Rest eines Bauwerks abhebt. Das Wort leitet sich von papilio ab, was im Spätlateinischen ein Zelt bezeichnete. Das blieb lange so, mehr als befestigtes Zelt war ein Pavillon nicht, absolut nichts für die Ewigkeit. Aber dann verschob sich die Bedeutung des Begriffs, der Französische Pavillon im Zwinger hat ebenso Bestandsschutz wie all die Pavillons, die in Blasewitz, Loschwitz und Striesen stehen.

Die kurfürstlich-königlichen Barockgärten als Vorbild vor Augen, errichteten sich in Dresden viele betuchte Bürgerfamilien vor allem während der Kaiserzeit solche Pavillons zum Verweilen. Das mochte den Geldbeutel schmälern, aber dem Renommee und dem Freizeitwert des Eigenheims war’s absolut nicht abträglich.

Etliche Pavillons existieren bis heute

Wenn man der einschlägig bekannten Internet-Enzyklopädie „Wikipedia“ Glauben schenken darf, dann stand in Blasewitz einst auf 47 Grundstücken ein Pavillon, hinzu kamen 20 in Striesen und 19 in Loschwitz. Der Clou: In anderen Städten wurden Pavillons einst in der Regel weg von der Straße hinten im Garten errichtet, um seine Ruhe zu haben. Im Dresden des 19. Jahrhunderts war das anders. Wer damals etwas auf sich hielt, baute in einer Ecke des Grundstücks direkt an der Straße.

Etliche der Pavillons existieren bis heute – und sind, jedenfalls saniert, noch immer noch ein aparter architektonischer Tupfer, wie jeder bestätigen wird, den der Weg schon mal an einem solchen Pavillon vorbeiführte. Mittlerweile gibt es sogar Bauherren, die an diese Tradition anknüpfen und neue Pavillons errichten, beispielsweise an der Prellerstraße.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Eingemeindung von Blasewitz werden am 11. September historische Pavillons und neuzeitliche Lauben in privaten Gärten zu Begegnungsorten und Teil eines großen Nachbarschaftsfestes. Unter dem Motto „Blasewitzer Kaffeetafeln“ starten vom Festareal am Blauen Wunder aus Touren durch ​mehrere dieser Pavillons, in denen die Besucherinnen und Besucher kulinarische Überraschungen und kulturelle Leckerbissen erwarten. Die Startzeiten dafür sind 15.20 Uhr, 15.30 Uhr, 16.45 Uhr und 17 Uhr. Organisiert werden die Blasewitzer Kaffeetafeln von der Bürgerstiftung Dresden.

Von Christian Ruf