Dresden

Die zweite Ausgabe von „Watch Out!“, des Festivals für Jung und Alt im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau, präsentiert vom 17. bis 26. März zeitgenössischen Tanz, Performance und Installationen international renommierter Choreografen für alle Generationen. Die vier eingeladenen Tanz- und Performancestücke könnten unterschiedlicher nicht sein, heißt es in der Ankündigung.

Die Tanz-Performance „Alle Augen Staunen“ der Schweizer Künstlerin Lea Moro will zwischen von der Decke baumelnden Tentakeln, hüpfenden Zelten und tropfenden Eiszapfen die sich ständig wandelnde Natur erkunden (ab 8 Jahre). In der Konzert-Choreografie „Schlagsahne“ von Regina Rossi aus Hamburg verwandeln die Bandmitglieder mit ihren Instrumenten, Stimmen und Körpern die Bühne in einen von Schwingungen und Rhythmen aufgeladenen Raum. Sie singen, spielen und tanzen sich durch verschiedene Facetten und Ambivalenzen der Wut und warnen: Es kann richtig, richtig laut werden – und Schlagsahne gibt es auch (ab 6 Jahre)!

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das junge Theater Basel wird mit 14 Jugendlichen zwischen 15- und 23 Jahren „born to shine“ auf der Bühne präsentieren. Zusammen mit Regisseur Sebastian Nübling und Choreograf Ives Tuwis machen sie sich auf die Suche nach den Möglichkeiten der digitalen Welt und eigenen „shine“-Momenten. Die in Dresden lebende deutsch-taiwanische Choreografin Fang Yun Lo und ihr Team begeben sich mit „Nano Giants“ auf eine irrwitzige Slapstick-Reise von vier Freunden durch eine pulsierende Stadt (ab 4 Jahre). Um selbst aktiv zu werden, entwickelt die Armada of Arts im Nancy-Spero-Saal den Erlebnisraum „Palais der Gegenwart“ und lädt das Publikum in intimer Atmosphäre zum Entdecken und Verweilen ein.

Die Aufführung „born to shine“ am 18. März wird von Gravity Access mit einer Audiodeskription begleitet. Bereits vor der Aufführung können blinde und sehbehinderte Menschen das Bühnensetting im Rahmen einer kostenfreien Tastführung erkunden und sich so auf die Aufführung einstimmen.

Für Familien gibt es im Anschluss an die Vorstellungen „Schlagsahne“ am 20. März und „Nano Giants“ am 26. März ein besonderes Erlebnis: Im „Erfahrungsraum Bühne“ können sie mit den Performern ins Gespräch kommen und die Bühne einmal selbst erkunden.

Mit der Ticket-Aktion „Doppelpack“ kann beim Kauf eines Tickets für eine Veranstaltung des Festivals ein weiteres zum halben Preis erworben werden. Darüber hinaus gibt es Familientickets für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder. Es gilt die 3G-Regel.

Tickets sowie weitere Informationen zum Festival „Watch Out“ gibt es auf der Internetseite.

Von DNN