Starke Erfolgsbilanz des Heinrich-Schütz-Konservatorium-Dresden

Dresden

Einen wahrhaft goldenen Herbst brachte der Oktober dem Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden (HSKD). Bei dem vom Musikforum Schweinfurth ausgerichteten Internationalen Mandolinen-Musikwettbewerb, der nach dem weltweit erfolgreichen japanischen Komponisten und Mandolinenvirtuosen Yasuo Kuwahara benannt ist, erspielte sich die Dresdnerin Maja Schütze einen Sonderpreis.

Der Erfolg bei diesem hochkarätigen Contest, zu dem in diesem Jahr 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus sieben Nationen antraten, hat für die junge Solistin und die Ausbildungsbilanz des Konservatoriums einen hohen Stellenwert. „Ich habe gar nicht damit gerechnet, einen Preis zu erhalten. Allein, dass ich schon in das Finale gekommen bin, ist super toll, denn bei diesem Wettbewerb spielen wirklich nur die Allerbesten der Welt“, erzählt sie im Anschluss voller Freude.

Dresdner Konservatoriumsklassen für mehrere Choreografien prämiert

Maja Schütze, die seit ihrem 5. Lebensjahr begeistert die Mandoline zupft und ihre fundierte Ausbildung bei Birgit Pfarr absolvierte, fungiert sowohl im Bundinstrumentenorchester des HSKD als auch im Landesjugendzupforchester Sachsen als stellvertretende Konzertmeisterin und kann bereits einige erste Preise beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ vorweisen.

Stolz und glücklich kamen die teilnehmenden Konservatoriumsklassen vom Landeswettbewerb „Jugend tanzt“ aus Leipzig zurück, denn alle Leistungen wurden prämiert. Die Choreografien „electric waves“ (Klasse 11), „Die wahre Geschichte vom Rotkäppchen“ (Klasse 5) und „Nur einen Moment lang“ (Klasse 9) errangen 2. und 3. Plätze. Ganz nach vorn haben es die Tänzerinnen und Tänzer der 9. Konservatoriumsklasse geschafft, mit dem 1. Platz für „Tanz, tanz, tanz!“ qualifizierten sie sich für die Teilnahme am Bundeswettbewerb, der voraussichtlich im Mai 2022 in Paderborn stattfinden wird. „Diese Wettbewerbserfolge sind phantastisch und der Lohn für die vielen Monate des Trainings und Übens – gerade in diesem Jahr, in dem Corona Wettbewerbsteilnahmen lange Zeit in weite Ferne rücken ließ!«, sagt Lutz Jurisch, Pädagogischer Leiter des HSKD, begeistert. »Herzlichste Glückwünsche an unsere Schülerinnen und Schüler, verbunden mit einem besonderen Dank an alle Lehrkräfte.“

Von Andreas Schwarze