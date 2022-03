Dresden

Bei Kindern liegen, Eltern werden nicht widersprechen, Segensreichtum und nicht minder reiches Nervpotenzial eng beieinander. Der hoffentlich bekannte Autor Wilhelm Busch lässt in bewährter Reim- und Bildkunst eine seiner Figuren, den am Junggesellendasein zweifelnden Tobias Knopp, bei einer Wanderung bei einem Bekannten, ein Küster namens Plünne, haltmachen. Plünne hat vier Kinder (ungefähr jedenfalls) – und die sorgen beim Essen und auch sonst für Szenen der Unordnung und Ungezogenheit bis hin zur familiären Entgleisung.

Ähnliche Szenen spielen sich nicht zu knapp in der Familie der Liedermacherin, Kabarettistin und Bäuerin Martina Schwarzmann ab, die ebenfalls vier Kinder („dreiviertel davon sind weiblich“) hat und nun, als sie im Rahmen der Humorzone Dresden im Schauspielhaus ihr neues Programm „Ganz einfach“ präsentierte, gestand: „Wer vier Kinder hat, ist sehr gern allein am Acker, manchmal.“ In bewährter Manier erzählt Schwarzmann hintersinnig-schelmisch-witzig und selbstverständlich im tiefsten oberbayerischen Dialekt vom „banalen“ Alltag in ihrer nach heutigem Maßstab Großfamilie, Schilderung des Lebens auf dem Land inklusive. Was den Blick auf den großen Wahnsinn im Kleinen angeht, ist die mittlerweile 43-Jährige eine brillante Beobachterin.

In punkto Humor weit über dem Durchschnitt

Der Corona-Zeit gewinnt Schwarzmann durchaus auch Gutes ab: „Lockdown zu Ostern: Mei war des schee’. Koana is kema, wir mussten nirgends hin – so entspannt war’s scho lang nimma.“ Nun ist es aber nicht so, dass die gelernte Köchin eine Tigermutter à la Amy Chua wäre, die mit einer Null-Toleranz-Erziehungspraxis ihre Kinder auf Erfolg trimmt. Da ist Schwarzmann von ganz anderem Kaliber. Das führte schon mal dazu, dass die Kinder ihr Taschengeld zusammenlegten und ihr einen Erziehungs-Ratgeber schenkten, in dem sie sogar markante Stellen angestrichen hatten. Auf dass die Mutter endlich professioneller werde beim Feinschliff fürs Leben. Aber Schwarzmann geht (sturschädelig? lebensklug?) ihren eigenen Weg. Einschlägige Tipps wie „Bestärken Sie Ihr Kind in dem, was es tut!“ konterkariert sie, indem sie etwa einem weinenden Kind in einem Anfall von mütterlich-archaischer Überlebensstrategie „ermunternd“ anweist: „Heul doch!“ Um dann gallig festzustellen: „Kinder haben keinen Humor!“

Ihr Mann, der Landwirt ist, trägt alles nolens volens mit – es zahlt sich eben aus, wenn man/frau erst Sondierungsgespräche führt, bevor groß in Gefühle investiert wird. Wenn Schwarzmann ihrem „Mo“ etwas vorwerfen muss, dann dass er eine „Petersilie-Schnittlauch-Schwäche“ hat, was heißt, dass er sie nicht auseinander halten kann und auch sonst beim Einkaufen oft überfordert ist. Mag sein, dass Schwarzmann tatsächlich nur „so mittel-alt, mittel-gscheit und mittel-schee wia die meistn Leit“ ist, wie sie in ihrem vielleicht bekanntesten Lied einräumt, aber in punkto Humor und Lebensklugheit steht sie weit über dem Durchschnitt.

Olaf Schubert glänzte als Moderator

Schwarzmann war auch eine von zehn Künstlern und Künstlerinnen, die bei der vom MDR aufgezeichneten Gala am Sonnabend im Alten Schlachthof Kostproben ihres Könnens geben durften. Unter ihnen waren auch welche, die wie Michael Hatzius und seine Echse sonst nur auf Super-RTL, Kika oder LSD zu sehen sind, wie Festival-Schirmherr Olaf Schubert kalauerte, der einmal mehr als Moderator glänzte – schlicht schon deshalb, weil er anders als mancher Comedian mehr als nur Possenreißer war, sondern auch kritische Töne zur Tagespolitik anzuschlagen wusste. Etwa als er dialektisch-verklausuliert sagte, dass die Bundeswehr einen fatalen Fehler beging, als sie 5000 Helme leichtfertig verschenkte, wo doch nach Lage der Dinge die Welt „nur durch ganz viele Waffen sicherer“ werde. Gut, die Bundeswehr bekomme nun 100 Milliarden Euro, „aber die braucht man allein schon, um die alten Waffen umweltgerecht zu entsorgen“.

Ähnlich treffend war, was die Kabarettistin Lisa Eckhart gallig anmerkte, nämlich dass man angesichts der „Qualität“ der deutschen Waffen der Ukraine am besten dadurch helfen könne, wenn man diese Waffen besser den Russen gibt. Nicht zuletzt Eckart sorgte dafür, dass die Gala sich nicht in zwar netten und durchaus witzigen, letztlich aber halt doch eher harmlosen Späßchen und Spötteleien erschöpfte, wie sie der Comedy eigen sind und wie sie Michael Krebs, Nikita Miller, Johann König oder auch Thomas Fröschle so darboten. Letztlich stimmte aber die Mischung aus Kabarett und Comedy – und so deprimierend die Lage auch nicht nur kriegsbedingt ist, Lachen ist ein Grundbedürfnis, es macht den Mensch zum Menschen. Und anzusehen, wie Thomas Fröschle in freier Gebärdensprache die schönsten Schlager von Roland Kaiser visualisierte, war durchaus ungemein lustig, auch wenn Schubert (gespielt) Probleme damit hatte, dass Fröschle sich so am Schaffen Kaisers verging, wo der doch in Dresden Weltkulturerbe ist.

Newcomer Amir Shabazz ausgezeichnet

Der Nachwuchspreis, für Schirmherr Olaf Schubert „der wichtigste Preis nach dem Benzinpreis“, als bester Newcomer ging an Amir Shabazz. Außer den Güldenen August bekam er auch 1000 Euro überreicht – „kannste zweimal mit tanken“, flachste Schubert. Ein Missgriff war die Wahl der Jury nicht, was Shabazz so an Pointen im Schlachthof bot, war nicht von schlechten Eltern. Es war schon ein hübsches Bild, das man in den Kopf gepflanzt bekam, als Shabazz erzählte, wie es kam, dass er von einem Obdachlosen dessen persönliche „Glücksmaske“ geschenkt bekam, kostbar, weil sie diesen bislang erfolgreich durch die ganze Pandemie brachte.

Der Preis für den besten Newcomer ging an Amir Shabazz. Quelle: Amac Garbe

Ja, das Virus, es ist natürlich noch immer ein Thema, war es auch bei der Gala, muss(te) sich aber mit Platz 2 bescheiden, denn Thema Nummer Eins ist halt nun Putin, der sich gerade die Welt zurechtschießt, wie es ihm gefällt in seinem Diktatoren-Machtwahn. Ja, der Russe, er kommt wieder, der Klassiker (-Satz) feiert „fröhliche“ Urständ, das beobachtet auch die Echse, der Michael Hatzius die Stimme verleiht. Vorschlag zur Güte der Echse: Eine Mautgebühr. Fünf Euro pro Panzer. „Da ist der Russe schon kurz vor Görlitz pleite.“

