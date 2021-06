Dresden

Literatur fiele uns beim Stichwort „Erzgebirge“ wohl nicht als erstes ein. Wie falsch wir damit liegen, zeigt uns das neue Sommerheft der Dresdner Literaturzeitschrift „Signum“ mit seinem „Exkurs“, für den Herausgeber Norbert Weiß diese Region ausgewählt hat.

Kein Weg führt an der Mundart vorbei

Klaus Walther aus Zwönitz verzichtet ganz auf die in solchen Einleitungen üblichen Behauptungen über Landschaften als geistige Provinzen. Er lässt einfach aufmarschieren, wer mal mehr, mal weniger Rang und Namen hat. Von nur dort bekannten aus DDR-Zeiten bis zu Stefan Heym, Ulrich Schacht, den seine Mutter im Frauengefängnis Hoheneck zur Welt brachte, Walter Kempowski oder Reiner Kunze, den Bergmannssohn aus Oelsnitz. Er überrascht uns mit solchen Tatsachen wie der Adler-Apotheke in Schwarzenberg. Deren Besitzer hatte einen später berühmten Sohn: Ernst Jünger, der in der dortigen Bürgerschule Lesen und Schreiben lernte.

An der Mundart freilich führt kein Weg vorbei. Aber, so werden wir in einem Prosatext von Bernd Schirmer aufgeklärt: „Erzgebirgisch sei nicht erzgebirgisch, meinte Clawohn, er habe sich einer mundartlichen Ausprägung befleißigt, wie sie noch heute in der unmittelbaren Gegend um Crottendorf gesprochen werde.“ Der Dialekt existiert in der Vielfalt.

Die DDR als Globus

Bernd Schirmer, der in Leipzig 1940 nur geboren, aber in Scheibenberg aufgewachsen ist, gehörte zu den beiden Gästen der Heft-Premiere, der ersten realen Veranstaltung im Garten des Dresdner Erich-Kästner-Hauses nach coronabedingter Digitaldiät. Er macht uns mit literarischen Figuren bekannt, von denen jede auf ihre Art ein Sonderling ist - ein wahres Vergnügen.

Dieser Curt Clawohn etwa hat einen Globus im Zimmer stehen, auf dem erstreckt sich die DDR über den gesamten Erdball. Welch treffendes Bild für die damalige Selbstüberschätzung in der „größten DDR der Welt“. Dazu übersetzt er Leitartikel aus der SED-Presse ins heimatliche Idiom. Wozu er diesen ganzen ideologischen Wortschatz erden muss. „Klassenstandpunkt“ zum Beispiel: „Wu aaner schtieht und wosr su denken tut“.

Längst Vergangenes? Aber nicht verschwunden, nur verändert. Das Sprechen mit aufgeblasenen Backen ist unausrottbar. Solch einen Dolmetscher wie diesen Clawohn wünscht man sich heute an die Seite, wenn Politiker den Mund aufmachen oder Werbetexter. Einer, der Sprechblasen die Luft ablässt durch Übertragung in die Umgangssprache.

Erzgebirgische Dialekte allerdings dürften den wenigsten vertraut sein. Etliche Leser könnten deshalb bei diesem Exkurs Verständigungsschwierigkeiten haben. Etwa mit dem mehrseitigen Text von Manfred Blechschmidt (1923-2015), einem der produktivsten Mundartschriftsteller, der ohne hochdeutsche Übersetzung abgedruckt ist. Vielleicht sollte man in seinem Bekanntenkreis Migranten vom Erzgebirgskamm um Beistand ersuchen.

Brombeerranken werden Kostbarkeitshyperbeln

Den Dialekt jedenfalls weiß Diana Feuerbach anmutig zu loben: „Fremdländische Namen erlangen in seinem Mund die Farbe von Amethysten“, erzählt sie von einem Cousin. In anderen Texten erfahren wir von der Wismut, dem neuen „Berggeschrey“ nach dem Zweiten Weltkrieg; oder von der menschlichen Geradlinigkeit mancher Bewohner, bei Hans-Jörg Dost etwa. Dichterinnen wie Elisabeth Wesuls vergegenwärtigen uns das raue Wetter da oben. Und Max Rademann, der Erzgebirger im Dresdner Quartett von Sax Royal, berichtet in flott hingeworfener Lesebühnen-Prosa, was ihm Seltsames im Regionalverkehr zustieß.

Ein Sonderfall in diesem Exkurs ist Thomas Rosenlöcher. Er, Dresdner durch und durch, musste aus Kleinzschachwitz raus, zog in ein Häuschen in Beerwalde – und nun findet er sich unter den Erzgebirgern. „Ich lebe dort halb und halb“, gesteht er bei der Lesung. „Zumal der Schnitt, der seit 2015 durchs Land geht, dort oben viel härter ist.“

Allerdings scheint ihn dieses Hin- und Hergerissensein literarisch anzuspornen, wie er mit seinem Langgedicht „Mäandertal“ beweist, das schon im Titel mit lautähnlicher Mehrdeutigkeit spielt. „Es ist mein Versuch, denkerisch anzukommen“, erläutert er. „Was mir schwerfällt.“

Zehn Strophen lang, jede zu acht reimlosen Zeilen, folgen wir dem Dichter, der durch den geschundenen Wald oberhalb seiner „Klitsche“ stapft. Den hat eine kaum noch für möglich gehaltene frostige Winternacht mit reichlich Schnee verzaubert. In andächtiger Bewunderung scheint sich Rosenlöcher in seiner Wortschöpfungskunst selbst übertreffen zu wollen. Die Kiefernstangen mit ihren Frosthäuptern wanken wie „lautlose Urzeitperpendikel“, ordinäre Brombeerranken werden zu weißen „Kostbarkeitshyperbeln“, Birken, „klunkerglasbehangen“, neigen sich vornüber.

Das bekommt in seiner Großartigkeit etwas Göttliches: „Daß mich das bruchholzverflochtne / Donnerweiß wecke wie ein Jenseitshammer“. Er sieht sich auf das „Allerheiligste“ zuschreiten. Psalmverse zitierend meint er, „Mitten im aufgeschlagenen Buch des Herrn / die makellose Schrift aus Schnee zu lesen“. Das Weiterstapfen wird am Ende zum „Beten“. Hier möchte jemand in fast religiöser Inbrunst jauchzen und fährt sich dabei mit witziger Selbstironie in die Parade. Das lädt diese Zeilen mit ungeheurer Spannung auf. Es ist ein atemloses Staunen über das Gefährdete.

Signum. Blätter für Literatur und Kritik. Sommer 2021. 180 S., 8,20 Euro. Bezug über die Internetseite von Herausgeber Norbert Weiß:

www.zeitschrift-signum.de

Von Tomas Gärtner