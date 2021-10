Dresden

Die erste faschistisch organisierte Bücherverbrennung im nationalsozialistischen Deutschland fand bekanntlich im März 1933 in Dresden statt. In Dresden gab es am Wochenende auch die Premiere einer partiellen Neufassung von Giuseppe Verdis Oper „Don Carlo“. Die hätte mitsamt zweier darin integrierter Uraufführungen von Manfred Trojahn eigentlich zu den Osterfestspielen Salzburg herauskommen und in Dresden nur nachgespielt werden sollen, doch wegen der pandemiebedingten Ausfälle und Verschiebungen gab es dieses Debüt nun in der Semperoper.

Gewagtes Spiel mit der Eigenkreation

Der genialen Musik Verdis einen Prolog voranstellen und sie mit einem solistischen Zwischenspiel ergänzen zu wollen, birgt gleichermaßen Anmaßung wie Risiko in sich. Wie sollte diese vor rund 150 Jahren uraufgeführte Komposition, in der politische Macht und religiöse Verblendung ebenso wie revolutionäres Aufbegehren und individueller Liebesanspruch zum Klingen gebracht werden, durch etwas Neues bereichert werden? Um es vorwegzunehmen, Trojahn gelang ein Kontrast zur schwelgerischen Emotionalität des Italieners, er schuf etwas Eigenes und fügte dies dennoch gewissermaßen harmonisch in die vieraktige Opernfassung ein. Sein Entree klang wuchtig massiv, verband flirrenden Streicherklang mit melodischen Bläsern und akzentuiertem Schlagwerk. Getupfte Töne und Intervalle verbanden sich mit einem erdachten Vorspiel, das die Verliebtheit der französischen Prinzessin Elisabetta de Valois und des spanischen Thronfolgers Don Carlo in einer einfühlsamen Choreografie von Altea Garrido thematisiert hat.

In einem fließenden Übergang folgte auf diesen beziehungsreichen Prolog namens „Blick – Traum – Übergang“ Verdis Original und fanden sich die Protagonisten in einer überdimensionalen Bibliothek wieder, die den gesamten Bühnenraum ausgefüllt hat. Wissen ist Macht, wird da suggeriert, kann aber auch unter Verschluss und in strikter Zensur gehalten werden. Denn das spanische Imperium unterdrückte blutig die Provinzen von Flandern, Kritik daran sollte gar nicht erst aufkommen. Eine Handvoll Gerechter hat es dennoch versucht.

Irrungen und Wirrungen

Doch zuvor nahm Carlos Vater, König Filippo, die Prinzessin zur Gattin, wurde Marquis von Posa in die Liebesverstrickungen seines Freundes eingeweiht und strickte Prinzessin Eboli an einer Intrige, der zum Schluss auch sie selbst nicht entkommen kann. Spannender Opernstoff also, den Regisseurin Vera Nemirova da im assoziativen Bühnenbild von Heike Scheele umgesetzt hat.

Zwar ließ sie ihr Personal allzu oft im Rampengesang stehen, verzichtete zugunsten stimmiger Arrangements auf lebensnahe Aktion, doch gelangen ihr sehenswerte Details, die Macht- und Verhaltensstrukturen zu entlarven vermochten. Dass auch die Klostergartenszene in diesem Bibliotheksraum stattfindet, ist geschenkt und sollte unter künstlerischer Freiheit verbucht werden.

Spannend jedoch wurde der Abend nach der Pause, als zum Autodafé geblasen wird, um die vermeintlichen Ketzer zu verurteilen. In einem Moment des Vater-Sohn- beziehungsweise des Generationenkonflikts sollte dem aufbegehrenden Prinzen die Waffe – hier also ein Buch – entrissen werden. Die Schriften aller für Flanderns Freiheit eintretenden Revolutionäre sind in lodernden Flammen der Unterbühne verbrannt worden. Die Dresden-Historie wollte die Inszenierung aber nicht assoziieren, sie beließ es vielsagend in Bücherkarren, die zum Fanal von Franco-Schergen entleert wurden.

Auch die unheilige Allianz dieser dunklen Mächte von gläubigem Adel und selbstherrlichem Klerus ist mehrfach deutlich betont worden. Der Staatsopernchor als gaffend klatschende Opern(ball)gesellschaft vermittelte den starken Eindruck dieser Szene. Text und Musik liefern ja auch eine emotional eingängige entlarvende Vorlage, die bis heute stark nachdenklich stimmen sollte.

Akustisches Vergnügen

Nochmalig gewürzt wurde dieser Verdi durch Manfred Trojahn für Solocello 2012 geschriebenes Stück „Mendelssohns Möven“, das Konzertmeister Norbert Anger zum Niederknien schön interpretierte. Ein Musikfest zelebrierte auch Gastdirigent Ivan Repusic, der mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden den Klangzauber sacht entfaltete und kraftvoll aufblühen ließ.

Auf diesem Teppich hatte es die Solistenriege eine mehr als solide Grundlage. Dass die mit stimmschöner Empfindsamkeit aufwartende Dinara Alieva als Elisabetta von der Klangmacht ihrer Kollegen mitunter sehr übertönt wurde, ist nicht ihr anzulasten. Wahrscheinlich waren Vitalij Kowaljow als bäriger Filippo, Riccardo Massi als auftrumpfender Don Carlo sowie Andrej Bondarenko als ehrsamer Marquis von Posa ihrem Premierenfieber erlegen und haben die ihnen eigene Stimmkraft hier und da zu forciert wirken lassen. Alexandros Stavrakakis gestaltete die blind wütende Macht des ohne Einsicht tobenden Großinquisitors mit gebührendem Pathos. Ein glanz- und klangvoller Abend um die Unvereinbarkeit von Macht und Liebe, der auch in den kleineren Partien der vermeintlichen Nebenrollen – trotz gelegentlicher Holzschnitt – kaum Wünsche offen ließ.

Heinrich Heines auf den Eisernen Vorhang projizierter Appell von 1821, „Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt am Ende man auch Menschen.“, ist von Gültigkeit leider bis heute.

Nächste Aufführung: 7. November

Von Michael Ernst