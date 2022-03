Dresden

Von nationalistischer Engstirnigkeit, Geschichtsfälschung und Vertreibung handelt der neue Roman „Tahiti Utopia“ von Michal Hvorecky. Das Paradoxe daran: Es geht um historische Tatsachen und deren Verdrehung im Dienste politischer Macht. Genau das aber erzählt der 45-jährige slowakische Schriftsteller mit einer kühnen literarischen Erfindung: Die Slowaken bekommen bei ihm 1918 keine gemeinsame Republik mit den Tschechen, stattdessen besteht Großungarn fort, und dessen Regierung versucht, alle Slowaken zu Ungarn zu machen.

Dass Hvorecky und der Moderator, der Leipziger Literaturwissenschaftler Hans-Christian Trepte, bei der Vorstellung des Buches im Dresdner Stadtmuseum auf Russland und die Ukraine kamen, war unausweichlich. Und beweist, wie beklemmend aktuell dieses Buch ist. „Die Muster wiederholen sich“, stellte Hvorecky fest. „Wir kehren zurück in ein Zeitalter, das wir überwunden glaubten.“

Eine historische und eine gegenwärtige Hauptfigur

Auf zwei Zeitebenen bewegt er sich in seinem Buch: Zum einen Ende des Ersten Weltkrieges und in den Jahren bis 1926; zum anderen in der Gegenwart. Jede hat eine Hauptfigur zum Mittelpunkt: Die historische ist Milan Ratislav Stefanik (1880-1919), einer der drei Gründer des tschechoslowakischen Staates, der bis heute im Schatten von Tomas Garrigue Masaryk und Edvard Benes steht. Der Autor gewährt ihm vier zusätzliche Lebensjahre – eine der literarischen Freiheiten, die er sich nimmt, was absolut schlüssig wirkt. Dieser Politiker, Diplomat, Offizier, Militärpilot und Astronom ist bei ihm außerdem Erfinder, ein Genie auf vielen Gebieten, zugleich aber ein hinkender, kränkelnder Mann und fragwürdiger Frauenheld.

Diese gegensätzlichen Seiten beschreiben möchte die zweite Hauptfigur, Stefaniks Urenkelin, 1976 geboren. Das aber gelingt ihr nicht in einem Wissenschaftsbetrieb, der nationale Mythenbildung fördert, unvoreingenommenes Wissen über die tatsächlich widersprüchliche Geschichte hingegen behindert. Geschichtsschreibung, erkennt sie, ist „das gefährlichste Produkt aus den chemischen Laboratorien des menschlichen Verstandes“. Unsinnige Wünsche und Träume stachele sie an, berausche Völker, reiße Wunden auf, stürze ganze Staaten in Größenwahn. Als letzte Möglichkeit, die Wahrheit zu verbreiten, bleibt ihr allein die Literatur. Sie schreibt jene Stefanik-Geschichte, die wir hier lesen – als Roman.

Der erzählt von den Verhandlungen um den Versailler Friedensvertrag 1918, bei dem die Slowakei von den Großmächten vergessen wird, wie es kleinen Völkern häufig geschieht, von der rücksichtslosen Magyarisierung der Slowaken, der etwa eine Million von ihnen in einem biblisch anmutenden Massenexodus zu entkommen versuchen. In einem gewaltigen Flüchtlingstreck, angeführt von jenem Stefanik, ziehen sie durch Österreich, Frankreich, gelangen schließlich per Schiff nach Tahiti.

Ein sehr starkes Buch nicht ohne Schwachstelle

Während die Gestalt dieses Anführers sehr lebendig wird, bleiben die Menschen, die ihm folgen, anonyme Menge. Nebenfiguren gibt es unter ihnen keine. Dieses Erzählen in der Draufsicht ist eine literarische Schwachstelle dieses ansonsten sehr starken und bewegenden Buches.

Stark, weil es konsequent jeder Vereinfachung entgegenarbeitet. Die alte Heimat machen ihnen die Ungarn zur Hölle, aber das Paradies finden sie mit ihrem Neu-Slowakien auf Französisch-Polynesien nicht. Intoleranz und nationalistische Borniertheit sind auf alle Seiten verteilt. So brechen Konflikte auf, ethnische, kulturelle, moralisch-religiöse. In diesen Passagen besticht der Autor mit seinem illusionslos entlarvenden Blick.

Bisweilen lässt er uns auflachen, wenn slowakische und tahitianische Traditionen auf komische Weise kollidieren oder sich vermengen. Dank der eingängigen Übersetzung von Mirko Kraetsch liest man das mit großem Vergnügen, ohne dass der tragische Ernst sich je verliert. Wir sind einem ständigen Wechselbad ausgesetzt.

Mit Schaudern nehmen wir die aufgeheizte Atmosphäre wahr, den Hass, der Stefaniks Urenkelin entgegenschlägt, als sie ihren Roman in Ungarn präsentiert. „Ungarn bestritt nach wie vor, die Slowaken aus dem Land getrieben zu haben. Die slowakische Seite sprach von einer ethnischen Säuberung und der letzten, brutalen Magyarisierungsphase, die ungarische von der illegalen Flucht von Kriminellen, Deserteuren und Vaterlandsverrätern.“

Es sind die bekannten Propaganda-Versatzstücke aus der Vergangenheit, die abermals aufgekocht werden. Man möchte verzweifeln angesichts dieser Wiederkehr des Immergleichen. Würde uns dieser Autor nicht eine Gegenkraft zu platter Eindeutigkeit in seiner gewiss nicht zufällig weiblichen Hauptfigur zeigen: eine slowakisch-tahitianische „Rauti“, eine Geschichtenerzählerin. Die historische Persönlichkeiten nicht zu Monumenten erstarren lässt, sondern sie als Menschen zeigt – in all ihrer Größe und Schwäche.

Michal Hvorecky: Tahiti Utopia. Aus dem Slowakischen von Mirko Kraetsch. Tropen / Klett-Cotta. 256 S., 20 Euro

