Dresden

Es würde wohl kaum jemand Sibylle Berg überragende Menschenliebe vorwerfen – vor allem Frauen kommen bei ihr meist so dermaßen schlecht weg, dass man schon anfangen könnte, über eine gestörte Mutterbeziehung oder ähnliches zu mutmaßen.

Moderator des Abends: Der Hund

Da jagt ein Klischee das nächste – auch in ihrem Theaterstück „Hund, Frau, Mann“ von 2001, dessen sich die Komödianten Company Dresden nun noch einmal angenommen hat und das jetzt im wunderschönen Apfelgarten des Societaetstheaters seine Premiere erlebte.

Aber wie das mit Klischees so ist: Es steckt ja immer mehr als ein Körnchen Wahrheit darin. Und so macht das Stück auch schlichtweg Spaß – zumal anfangs, wenn der Mann noch die gleiche Menge Fett abbekommt wie die Frau.

Die beiden namenlosen Menschen sind in einem Alter, in dem es nicht mehr einfach ist, jemanden kennenzulernen. Beide wissen auch gar nicht, ob sie sich tatsächlich danach sehnen – aber richtig glücklich mit sich allein sind sie auch nicht. Und so lassen sich beide auf eine Verkupplung ein – als Blind Date in einem Café, wo aus einer Flasche Wein schnell zwei werden und das in einer gemeinsamen Nacht endet.

Zuvor lernen sie jedoch noch den Hund kennen – Erzähler des Theaterabends, Moderator ihrer Beziehung, Philosoph. Dieser Hund – Renat Safiullin (der auch Regie führt), mit wilder Mähne, das Gesicht weiß, die rechte Augenpartie braun geschminkt, als Star des Abends – ist die positivste Figur des Stückes. Was nun wieder einiges über Frau Berg aussagt. Auch wenn sie selbst auf ihrer Homepage schreibt, dass ihr Stück von der Erzählung „Liebe pur“ von Yael Hedaya inspiriert ist.

Die Frau als „Zicke“

Aber gut, auch das macht Spaß. Wenn es da lakonisch heißt, der Hund würde es sich in Ruhe mit Epikur gemütlich machen, ist das witzig. Und Safiullin anzuschauen, wie er herumspringt, sich kratzt und anschmiegt, in eine Ecke verzieht und wieder ins Zentrum katapultiert, ist einfach großartig.

Bloß diese Beziehungsgeschichte... Die Frau ist eine „typische Zicke“, die den Mann nach dem Sex aus nichtigem Anlass aus ihrer Wohnung wirft, danach ihrer Freundin am Telefon vorheult, dass er sich nicht meldet, und dann, als sie endgültig zusammenkommen, mit der gemeinsamen Drei-Zimmer-Wohnung gleich das ganze Leben durchplant. Später wird es dann noch drastischer. Aber das hier zu erzählen, würde der Aufführung den Überraschungsmoment nehmen. Und das wäre dann doch schade. Denn sehenswert ist das Stück in der Bearbeitung der Komödianten Company allemal! Und das nicht nur, weil man nach so langer Zeit einfach nur dankbar in diesem herrlichen Garten sitzt und wieder tatsächliches, reales Theater verfolgt.

Dialoge bekommen durch Spiel neue Dimensionen

Nein, auch Sophie Lüpfert und Michael Heuser als Frau und Mann machen ihre darstellerische Sache ungemein gut. Da ist in jeder einzelnen Szene eine ungeheure Spielfreude spürbar. In ihrer Mimik und Gestik sind diese Menschen jenseits der Jugend wirklich zu erleben: dieser gewisse „Zug um den Mund“, der ihr zugeschrieben wird, dieses „Nichtssagende“, das ihn charakterisieren soll. Und ihre Figuren werden nicht vorgeführt, sondern das Spiel nimmt den Bergschen Dialogen etwas von der Eindimensionalität. Da hat Lüpfert bei aller Zickigkeit auch erotische Ausstrahlung, da nimmt man Heuser die Überforderung des Mannes sofort ab. Manche Szenen werden mehrfach gespielt, steigern sich dabei meist in der Drastik der Reaktionen. Was nun wieder eher die bei Berg angelegte Ausweglosigkeit der Beziehung unterstreicht.

Sehr viel Musik ist mit dabei – im Spiel und außerhalb. Ekaterina Gorynina und Leonard Safiullin leiten den Abend als Cello-Duo ein, ein Zusammenspiel, das aus ihrer Sicht nicht klappt; Elisabeth Safiullin ist für den Gesang zuständig. Aber auch Lüpfert und Heuser übernehmen Gesangsparts, was nicht schlecht funktioniert, etwa wenn „Black Betty“ einmal in einer Country-, später dann in einer Rock-Version erklingt. Zum Schluss gibt’s dann ein harmonisches Cello-Duett – eine nette Ironie, wenn man den Ausgang des Stückes bedenkt.

nächste Aufführungen: 4. bis 6. Juni, jeweils 20 Uhr

www.societaetstheater.de

Von Beate Baum