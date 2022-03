Dresden

Annerose Schmidt ist tot. Die international renommierte Pianistin und Professorin starb am 10. März nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren, wie die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin mitteilte. Schmidt leitete diese von 1990 bis 1995 als Rektorin – und war damit die erste Frau in dieser Position an einer deutschen Musikhochschule. In der turbulenten Nachwendezeit habe sie sich unschätzbare Verdienste um den Fortbestand der Hochschule im Ostteil der Stadt Berlin und der angeschlossenen ehemaligen Musikspezialschule erworben, erklärte die Einrichtung.

Auch in Dresden gern gehört

In Dresden war Annerose Schmidt eine gern und regelmäßig begrüßte Künstlerin: Insgesamt 169 Mal in 36 Jahren hat sie allein mit den Philharmonikern in Dresden sowie in zahlreichen Städten des geteilten und wiedervereinigten Deutschlands, ferner auf vielen gemeinsamen Auslandstourneen musiziert, erinnerte sich Dieter Härtwig in den DNN 2006 zum 70. und 2016 zum 80. Geburtstag der Pianistin. Heinz Bongartz, Chefdirigent der Philharmonie 1947 bis 1964, schrieb Härtwig, 1965 bis 1997 Chefdramaturg des Orchesters und zudem langjähriger stellvertretender Künstlerischer Leiter, sei so etwas wie ein „musikalischer Ziehvater“ der Künstlerin gewesen, seitdem er im Juli 1956 die damals noch nicht ganz Zwanzigjährige, die im Jahr zuvor beim 5. Chopin-Wettbewerb in Warschau ein Diplom und den 1. Preis im gesamtdeutschen Leipziger Pianistenwettbewerb gewonnen hatte, als Siegerin des Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerbes in Berlin mit seinen Philharmonikern präsentiert hatte. Fortan förderte Bongartz die junge Künstlerin tatkräftig.

Auch seine Nachfolger Horst Förster, Kurt Masur, Günther Herbig, Herbert Kegel und Jörg-Peter Weigle verpflichteten Annerose Schmidt regelmäßig als Solistin. So erwarb sie im Laufe der Jahre geradezu den Rang einer „philharmonischen Hauspianistin“, konstatierte Härtwig. Schmidt war mit ihrem umfangreichen, vielseitigen Repertoire stets im Dresdner Musikleben präsent, zumal sie auch bei der Staatskapelle des Öfteren gastierte und immer wieder zudem Soloabende gab.

Pianistische Begabung gepaart mit hartem Fleiß

Vor allem als ausgezeichnete Interpretin der Werke Mozarts, Beethovens, Schumanns, Brahms’, Tschaikowskis, Rachmaninows, Prokofjews, Bartóks brillierte die Pianistin. Doch auch des Schaffens ihrer Zeitgenossen nahm sie sich gern an, so Chefdramaturg Härtwig, und brachte u.a. Klavierkonzerte von Siegfried Thiele, Siegfried Matthus und Wolfgang Rihm zur Uraufführung. Von ihren zahlreichen Funk- und Schallplattenproduktionen seien die Einspielungen sämtlicher Mozart-Klavierkonzerte mit den Dresdner Philharmonikern unter Masur sowie aller zyklischen Werke Robert Schumanns bei Eterna erwähnt. Weitere Standardwerke klassischer Musik spielte sie bei den Labeln Eurodisc, Columbia und anderen ein.

Die am 5. Oktober 1936 als Tochter des Direktors der Musikschule in Wittenberg Geborene wurde von ihrem Vater in den Jahren 1941 bis 1953 systematisch ausgebildet, so dass sie ab 1945 bereits ihre ersten öffentlichen Konzerte geben konnte. 1954 nahm Annerose Schmidt ein Studium an der Leipziger Musikhochschule auf. Ihre pianistische Begabung und Musikalität, gepaart mit hartem Fleiß, ließen sie zu einer beliebten Künstlerin werden, deren Spiel durch technische Perfektion, intellektuelle Durchdringung, durch Kraft, aber auch Subtilität und poetische Auffassung begeisterte.

2006 gab Annerose Schmidt – nach einem Konzert in Zwickau – das Ende ihrer Karriere bekannt. Nach mehr als sechzigjähriger Konzerttätigkeit musste sie sich aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne und aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

