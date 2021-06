Luft holen im Wald-Theater in der Dresdner Heide

Dresden

Ein roter Vorhang spannt sich über den schmalen Waldweg. Dunkelroter Samt. Davor, dahinter, daneben vier schräge Gestalten – eine meerblaue Nixe, ein grüne, befederte Waldfee, ein kunterbunt gewandeter Flötenspieler, eine Frau in schwarz mit Hut. Sie sind die Vorhut für einen „musikalisch-theatralischen Spaziergang mit Waldpicknick am und im Stechgrund der Dresdner Heide“. So nennt es Regina Felber, Schauspielerin und Organisatorin des Wald-Theaters am 27. Juni. Sie ist die Frau mit Hut.

Jeden Sonntagabend in der Heide

Regina Felber hat rund 15 Musiker und Künstler um sich versammelt, die an jenem Sonntagabend einladen, in die Heide zu kommen. An zehn Stationen gibt es Unterhaltung. „Der Wald bietet eine traumhafte Kulisse für Musik, Bewegung, Tanz, Aktion“, schwärmt Felber. Die Besucher bzw. Wald- und Mitwanderer sollen „gehen und schauen und hören und verweilen“. Und mal wieder richtig „Luftholen“ – so heißt das Programm.

Das Plakat dazu hat die Grafikerin und Kinderbuch-Illustratorin Annette von Bodecker gestaltet. Mit von der Partie sind unter anderem die Tänzerin Sabine Jordan (sie ist die Nixe in blau), die Schauspielerin Julia Henke (bekannt auch für Holzkunst mit der Kettensäge), eine vermeintliche Einsiedlerin (sie schläft im Laub des Waldes), eine Frau im Käfig, ein sprechender Baum, Musiker, ein Physiotherapeut, der beim richtigen Atmen hilft...

„Man hat doch das ewige Streamen satt“

Denn darum geht es: Durchatmen, Luft holen, raus an die frische Luft, sich Luft machen, dabei endlich wieder Kunst und Kultur erleben, gemeinsam mit anderen Menschen unterwegs sein, den Wald entdecken und seine musikalischen und theatralischen Überraschungen. Rund 100 Teilnehmer werden mitgehen können, es ist angeraten sich online anzumelden. In zwei Gruppen werden sie von Station zu Station geführt. Das machen der „bunte Hund“ Joachim Lippmann, eigentlich Clown von Beruf, der mit Blockflötentönen seine Schar zusammenhält, und die Schülerin/Musikerin Pepper Winifred Haak, die als „keltische Waldfee Athena“ ihre Waldläufer leitet und begleitet.

Nach dem langen Lockdown, der gerade auch viele Künstler arg gebeutelt hat, ist es „Zeit, dass mal wieder was passiert“, findet Regina Felber. Sie hat sich wegen Corona auch als Straßenmusikerin präsentiert – mit ihrem E-Piano immer sonntags unterhalb vom Körnerplatz. „Man hat doch das ewige Streamen satt“, meint sie. Und suchte und fand die Gelegenheit, „mit anderen zusammen wieder was zu machen“.

Am 27. Juni um 18 Uhr geht es los – an der Pergola am Eingang zur Heide auf der Stechgrundstraße. Gestärkt mit einem Lunchpaket von Fleischer Müller, inbegriffen im Preis von 25 Euro (Kinder bis 14 Jahre frei), darf es dann zwei Stunden durch den Wald gehen. Für alle Fälle wird, wenn nötig, ein mobiles Corona-Schnelltestzentrum bereit stehen. Und wenn die Zahl der Anmeldungen immer mehr wächst, könnte es auch weitere Termine geben. Es empfiehlt sich ein Blick auf die Internetseite, auf der man sich auch anmelden kann.

Von Bernd Hempelmann