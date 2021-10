Kunst aus Klamotten im Kunstverein Dresden

Dresden

Unter dem Verweis macht es der Kunstverein Dresden bei seiner Werbung für die aktuelle Ausstellung nicht: Dresdner könnten sich derzeit an niederländischer Kunst satt sehen – Johannes Vermeer auf der einen Seite der Elbe bei den Alten Meistern und als zeitgenössische Vertreterin, rund 400 Jahre später, Hendrickje Schimmel alias Tenant of Culture auf der Neustädter Seite im Kunstverein Dresden.

Erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland

Für die niederländische Künstlerin ist es die erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland, so der Verein. Sie hat Modedesign in Arnhem und am Royal College of Art London studiert und als Preisträgerin des Camden Arts Centre in London steht sie in den Startlöchern für eine Einzelausstellung in der Londoner Galerie. Mode, Markt und Massenproduktion – um diese Themen geht es auch in ihrer Ausstellung am Neustädter Markt. Schimmel spürt den Konsequenzen aus Millionen Tonnen ausrangierter Textilien nach, die jährlich geschreddert oder verbrannt oder in Entwicklungsländer verschifft werden. Die Künstlerin klebt, näht und bindet weggeworfene Kleider zu eklektischen Objekten zusammen. Statt fabrikneuer Waren mahnen nun textile Überreste dazu, den Wahnsinn globaler Verschwendung zu stoppen.

Hendrickje Schimmel alias Tenant of Culture im Kunstverein Dresden beim Workshop mit Besuchern. Quelle: Alexander Peitz.

Start mit großem Kleiderberg

In Dresden hat alles angefangen mit einem riesigen Berg an gespendeter Kleidung – Krawatten, Schuhe, Hemden, Jacketts, Kleider, Gürtel... Den hatten Freunde, Nachbarn und Unterstützer zusammengetragen, damit die Künstlerin daraus gemeinsam mit Interessenten nach Herzenslust Neues kreieren konnte.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Upcycling in Gemeinschaft

Marken, Haute Culture-Fetische – das alles interessiert die Niederländerin nicht. Sie wolle, dass mit Schere, Fantasie und Nähzeug neue Dinge mit neuen Funktionen entstehen. Nach Möglichkeit mit viel Spaß und in Gemeinschaft.

Noch bis zum 6. November sind die Objekte, die bei mehreren Workshops gestaltet wurden, noch in den Räumen des Kunstvereins Dresden am Neustädter Markt zu sehen – danach werden sie alle verschenkt.

Von DNN