Dresden

Das für den Donnerstagabend geplante Konzert von Rainald Grebe muss wegen einer Unwetter-Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verschoben werden. Das teilt der Veranstalter mit. Demnach drohen schwere Gewitter und Hagel. Die Warnung gilt bis zum morgigen Freitag.

„Wir sind für die Sicherheit unserer Gäste verantwortlich und müssen aus diesem Grund schweren Herzens das Rainald-Grebe-Konzert in der Jungen Garde für heute absagen“, so Katina Hauboldvom Veranstalter Agentour. Die Veranstaltung soll am 8. September 2021 nachgeholt werden.

Von DNN