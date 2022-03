Dresden

Zurück in den April! Nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Sommerversionen findet das 34. Filmfest Dresden nun wieder Anfang April statt. Wir haben uns mit Festival-Direktorin Sylke Gottlebe und dem Verantwortlichen für die Programmplanung, Sven Pötting, getroffen, um über diese guten Aussichten zu reden.

Einen Einbruch von rund einem Drittel bei den verkauften Tickets gab es 2021 im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren. Und sogar das eintrittsfreie Open-Air auf dem Neumarkt war kein wirklicher Erfolg: Dank Starkregens war es teilweise „abgesoffen“, wie Pötting es treffend formuliert. Keine schöne Erinnerung. Und natürlich stecken dem Team noch zwei Jahre mit doppeltem Planungsaufwand in den Knochen. Nun aber soll es mit vollem Elan in Nummer 34 gehen.

„Wir wissen ja auch jetzt noch nicht ganz genau, welche Bestimmungen dann gelten“, sagt Sylke Gottlebe, und dass sie in ihren Kalkulationen von 50 Prozent Auslastung ausgehen. Vermutlich eine realistische Kalkulation, die vor großen Enttäuschungen bewahrt.

Unterstützung durch Sponsoren, Dresden, Sachsen und den Bund

Sven Pötting, bei den Organisatoren des Filmfests Dresden für die Programmplanung und -koordination zuständig, und Sylke Gottlebe, Festival-Direktorin. Quelle: Dada Lin

Natürlich hilft es enorm, dass alle Sponsoren an Bord geblieben sind und dass es auch Förderungen von Stadt, Land und Bund gab. „Wir wurden sehr gut unterstützt“, ordnet Gottlebe ein. Die Filmschaffenden hätten die Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung jedoch schon stark gespürt. Viele Filme seien noch immer in der Postproduktion, weil die Einrichtungen lange Zeit nicht genutzt werden konnten; und an den Verhandlungen, was das Festival für die Ausstrahlung der Streifen zahlt, merke man auch, dass der Geldbedarf nun dringlicher sei als zuvor.

Ein Punkt, wo ein einzelnes Festival natürlich nur begrenzt helfen kann. Aber wichtiger ist und bleibt es ja auch, die Öffentlichkeit immer wieder neu auf die vielen unterschiedlichen kurzen Streifen aufmerksam zu machen und so in der Konsequenz dafür zu sorgen, dass mehr davon in Kinos und im Fernsehen gezeigt wird.

Die Zahl der Einsendungen für die drei Wettbewerbe war wieder sehr hoch: Über 2700 Filme aus 36 Ländern. Daraus wurden 34 Produktionen für den Internationalen Wettbewerb ausgewählt, 29 für den Nationalen (der in diesem Jahr zum 25. Mal stattfindet) und zehn für den im vergangenen Jahr neu ins Leben gerufenen Regionalen Wettbewerb. Wer also den aktuellen Querschnitt weltweiten Kurz- und Animationsfilmschaffens mitbekommen will, der ist in diesen Wettbewerbsblöcken gut aufgehoben. In bewährter Weise hauptsächlich in der Schauburg, aber auch in Wiederholungen im Thalia und im PK Ost zu sehen, einzelne zudem wieder im Clubkino im Lingnerschloss sowie in diesem Jahr ganz neu im Zentralkino im Kraftwerk Mitte sowie im Kino im Kasten im Uni-Gebiet. Man rückt also erneut ein Stück weit in die Stadt hinein, aus der Neustadt hinaus.

Für Diversität und Geschlechtergerechtigkeit

Aber die Wettbewerbsprogramme sind ja längst nicht alles, was das Filmfest ausmacht. Im vorigen Jahr wurde mit einem Dreijahresprogramm „Diversity“ begonnen, die Fortsetzung dessen unter dem Untertitel „Blickwechsel“ bildet einen Schwerpunkt. Blickwechsel steht für Geschlechtergerechtigkeit, erklärt Sven Pötting, der Name greift die Begriff male bzw. female gaze aus der Filmsprache auf. Und dabei bleibt es natürlich nicht. So sollen in dem Programm „What’s in a Male?“ Männlichkeitsmythen durch den queer gaze, also den schwulen Blick, dekonstruiert werden. In diesen Kontext passt auch, dass das Filmfest bereits zum fünften Mal einen Sonderpreis „Geschlechtergerechtigkeit“ verleihen wird. Überhaupt, die Preise: Insgesamt 16 mit einer Gesamtdotierung von rund 71 000 Euro sind zu gewinnen. Doch, stimmen Pötting und Gottlebe zu, es handele sich nach wie vor um das Festival mit den höchstdotierten Preisen.

„Fokus Québec“ ist die am längsten bestehende Rahmenprogrammreihe. In diesem Jahr hat die international renommierte Künstlerin Caroline Monnet unter diesem Titel ein Programm kuratiert, das sich mit den First Nation-Kanadiern beschäftigt. Außerdem wird es von Monnet – die auch dabei sein wird im April – eine Videoinstallation im Kunsthaus Raskolnikow geben.

Es bleibt in diesem Jahr beim eintrittsfreien Angebot auf dem Neumarkt. Über 100 Filme in knapp 20 Programmen werden gezeigt – die allermeisten exklusiv dort. Eine perfekte Möglichkeit, kostenfrei einfach mal reinzuschnuppern in die Welt der kurzen Streifen. Wobei auch die Preise bei den Kinovorführungen sehr stabil – um nicht zu sagen günstig – bleiben: 7,50, ermäßigt 5 Euro, das sollte jeder und jede stemmen können.

Keine Kultur in diesen Tagen ohne Gedanken zu Putins Angriffskrieg: Sylke Gottlebe erzählt, dass ein russischer Regisseur, dessen Film für den Internationalen Wettbewerb ausgewählt wurde, angefragt habe, ob sein Film denn nach wie vor gezeigt würde. Natürlich wird er! Das Open-Air-Programm „Fantasia“ mit Filmen aus der Dresdner Animationsschule wird ebenfalls Filme aus Russland und der Ukraine zeigen. Und vermutlich wird es zumindest bei den Kinderprogrammen freien Eintritt für Geflüchtete geben.

34. Filmfest Dresden, 5. bis 10. April, Programm und weitere Informationen: filmfest-dresden.de

Von Beate Baum