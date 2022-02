Dresden

Ida-Lene Bragenitz ist Geigerin, Musikpädagogin und -lehrerin. Die gebürtig aus Berlin stammende junge Frau kam 2019 nach Dresden, um ihren Master in Musikpädagogik an der Hochschule für Musik zu machen. Im Zuge ihres Studiums absolvierte sie vor zwei Jahren ein Praktikum im Prohliser Verein Musaik, verliebte sich in die Arbeit und das Projekt und blieb dem Verein als Musikpädagogin erhalten. Seit Mai 2021 vertritt sie eine der Initiatorinnen des Vereins als Streicherleitung im musikalischen Leitungsteam. Das Projekt „Stadtsound Prohlis“, welches der Verein im Juli mit den Kindern vor Publikum im Dresdner Straßenbahnhof Reick aufführte (DNN berichteten), gewann nun bei dem Wettbewerb MIXED UP den Preis in der Kategorie „Kooperation: Zusammen geht mehr“.

Frage: Was hat sich seit dem Projekt „Stadtsound Prohlis“ im Verein verändert?

Ida-Lene Bragenitz: Die Kinder sind durch das Projekt weiter zusammengewachsen. Mir ist aufgefallen, dass besonders zwischen den Streichern und Bläsern neue Freundschaften entstanden sind. Das gemeinsame Erlebnis hat sie als Gesamtorchester zusammengeschweißt, und so soll es auch sein. Dadurch, dass sich die Bläser- später als die Streichergruppe entwickelt hat, gab es da bisher einfach weniger Kontakt zwischen den beiden Gruppen. Eine weitere Neuheit ist unsere Percussiongruppe, die seit diesem Schuljahr Teil des Projekts ist.

Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg des Vereins beim MIXED UP Wettbewerb. Der Preis ist auch mit 5000 Euro dotiert, gibt es schon konkrete Pläne, wie diese eingesetzt werden? Welche weiteren Vorteile hatte der Erfolg beim Wettbewerb für den Verein?

Danke. Zunächst haben sich die Teilnahme an dem Wettbewerb und natürlich der Gewinn in der öffentlichen Wahrnehmung sehr gelohnt, denn dieser Preis ist nicht nur eine Anerkennung, sondern auch eine Motivation für das gesamte Team, immer weiterzumachen und zu spüren, wie wichtig unsere Arbeit ist. Außerdem ist uns auch die inhaltliche Bedeutung des Preises sehr wichtig und motiviert, weiter an solch großen Projekten zu arbeiten. Der Verein finanziert sich neben Fördermittelgeldern auch über Spenden. Damit wir unsere professionellen Lehrkräfte angemessen bezahlen können, ist jede finanzielle Hilfe notwendig und fließt direkt in die aktive Arbeit mit den Kindern. In der Hinsicht hilft der Preis also nicht nur direkt finanziell, sondern eben auch in der öffentlichen Wahrnehmung.

Wie ist der Verein durch die Corona-Pandemie gekommen? Wie haben Sie den Unterricht über diese Zeit weitergeführt?

Vor Corona hatten die Kinder dreimal in der Woche Unterricht. Seit dem Beginn der Pandemie haben wir viele Konzepte ausprobiert, angefangen mit Lernvideos über Mitmachvideos bis schließlich zu Online-Unterricht via Zoom. Aber es hat eben eine Weile gedauert, bis alle Kinder und Familien die entsprechenden Geräte hatten, um Zoom installieren zu können. Zu den herkömmlichen Zeiten war es uns nun zusätzlich möglich, Einzelbetreuung anzubieten. Natürlich konnten wir über Zoom nicht alle Feinheiten richten, auch das „peer-to-peer-teaching“ hat darunter gelitten, aber wir konnten zusammen musizieren und damit die Kinder vom Alltag abholen, sie für ein paar Stunden beschäftigen. Wir sind auch in den Proben mit den Stücken wirklich vorangekommen, und mittlerweile können wir endlich wieder in Präsenz üben. Zwar in kleineren Gruppen, mit Abstand und in einem hybriden Modell, aber es ist uns sehr wichtig, dass die Kinder wieder zusammenkommen und gemeinsam den Verein mitgestalten.

Hat sich über die Zeit etwas an der Gruppengröße verändert? Konnten alle Kinder durch den Online-Unterricht behalten werden?

Die Gruppengröße ist nicht so stark reduziert, wie wir vorher gedacht hatten. Außerdem sind die Gründe für das Wegbleiben auch ganz unterschiedlich, einige brauchten die Pause, da ihnen mit den Proben bei Musaik und Online-Schulunterricht alles zu viel geworden wäre. Es muss auch nicht zwingend an der Pandemie liegen, wenn die Kinder den Proben fernbleiben. Einige belasten Probleme im Elternhaus, andere haben eine Zeit lang kein Interesse mehr an den Proben und dem Orchester. Aber wir wollen, dass die Kinder Pause machen können und wenn sie wieder kommen, sie weiterhin herzlich willkommen sind und wir immer eine offene Tür für sie haben, selbst wenn die Pause ein Jahr andauert. Dass die Kinder selbst bestimmte Entscheidungen treffen, ist ganz wichtig für ihren Entwicklungsprozess. Da ist also auch eine Menge Pädagogik in unserer Arbeit, wir befinden uns oft auf dem schmalen Grat, die Kinder wissen zu lassen, dass sie unersetzlich und unentbehrlich für das Orchester sind, aber auch die Selbstbestimmung der Kinder zu achten.

Mussten durch die Pandemie-Situation im vergangenen Jahr Veranstaltungen absagt werden?

Unser Weihnachtskonzert musste in seiner ursprünglichen Form abgesagt werden. Wir hatten die „Schneekönigin“ mit Erzählungen, Liedern des Disney-Klassikers „Frozen“ sowie Weihnachtsliedern geplant. Also sind wir kreativ geworden und haben ein neues Konzertformat entwickelt. Wir haben mit den Kindern ein Online-Mitspielkonzert veranstaltet, wofür wir Lehrer die Stücke im Orchester aufgenommen und Anleitungsvideos passend zum Orchestervideo erstellt haben. Die Geschichte wurde eingesprochen, dann konnten die Kinder von zu Hause aus vor ihrer Familie und Freunden das Konzert live begleiten. Wir haben sehr schöne Rückmeldungen zu dem Format bekommen. Klar ist es mit einem richtigen Konzert nicht zu vergleichen, aber die Kinder haben sich darauf eingelassen, haben sich extra für ihren Auftritt schick gemacht und waren genauso aufgeregt wie bei einem Konzert vor realem Publikum.

Wie stellt man so etwas auf die Beine?

Das braucht viel Kreativität, Technikaffinität und Vorstellungskraft, wie man eine Idee möglichst genau umsetzen kann. Wir sind ein sehr vielfältiges Team mit 21 Personen, jeder Einzelne bringt da Qualitäten auf einem anderen Gebiet mit.

Welche Pläne hat der Verein für das Jahr 2022? Welche besonderen Konzerte stehen an?

Bis zu den Sommerferien sind zwei Projekte mit Kooperationspartnern geplant. Unter anderem beschäftigen wir uns mit dem „Karneval der Tiere“, aber noch nicht mit dem Orchesterwerk von Saint-Saëns, das beginnt erst nach den Osterferien. Zuerst haben sich die Kinder mit Tieren und tierischen Lauten auseinander gesetzt. Dafür arbeiteten wir mit Semperoper Education zusammen, wofür die Kinder online an theaterpädagogischen Workshops teilnahmen, Tierbewegungen nachahmten und sich mit Tieren in den Elementen Erde, Wasser und Luft auseinandersetzen konnten. Vor den Winterferien fanden kleine Minikonzerte statt, bei den die Kinder zeigen konnten, wie sie in die Tierwelt eingetaucht sind. Nach den Osterferien hoffen wir, dann wieder in größeren Gruppen proben zu können. Zwischen den Winter- und Osterferien läuft eine Zusammenarbeit mit der JugendKunstschule, dem Palitzschhof und dem dazugehörigen Museum. Unter dem Motto „Mit Schall ins All“ befassen wir uns mit Gustav Holsts „Die Planeten“ und dem Thema Nachhaltigkeit. Das dazugehörige Konzert ist für den 13. April in der Turnhalle Prohlis geplant. Außerdem feiert Musaik im September bereits fünfjähriges Bestehen.

Informationen zu dem Verein im Internet: musaik.eu.

Von Clarissa Seiferheldt