Dresden

Die Zusammenarbeit zwischen der Staatskapelle Dresden und Bernard Haitink nahm ihren Anfang in den Jahren 1989 und 1990 mit Schallplattenaufnahmen von Beethovens „Fidelio“ und Strauss’ „Rosenkavalier“ und sollte in den Folgejahren zu enger künstlerischer und erfüllender Partnerschaft führen. Der Niederländer kam zunächst als Gast wieder und debütierte im April 1991 in einem Sinfoniekonzert in der Semperoper. Ein Glücksfall für das Orchester und das Publikum. Es folgten gemeinsame Auftritte und Tourneen, die gekennzeichnet waren durch tiefes gegenseitiges Verständnis im Musizieren.

Bernard Haitink, der sich selbst nie als Pultstar bezeichnet hätte, führte die Musiker unprätentiös, aber im Höchstmaß fordernd. So entstanden durch sein stringentes, in den Gesten sparsames Dirigat unvergessliche musikalische Momente, sehr wohl mit persönlicher Zeichnung, aber keiner, die dem jeweiligen Zeitgeist hätte Genüge tun wollen. „Man soll eine Partitur nicht für die eigene Eitelkeit benutzen“, sagte Bernard Haitink einmal in einem Interview mit den DNN. „Natürlich formt man wie ein Bildhauer etwas aus diesem Material. Aber die treibende Kraft ist doch die Partitur, und man muss immer wieder versuchen, in diese fantastischen Werke weiter einzudringen.“

„Er zählte zu den herausragenden Dirigentenpersönlichkeiten seiner Generation.“

Er fühlte sich Dresden so zugewandt, dass er 2002 die Chefposition bei der Staatskapelle Dresden übernahm, als diese durch den überraschenden Tod Giuseppe Sinopolis im April 2001 vakant geworden war. Eine wunderbare Lösung für das Orchester und eine flexible dazu; der Vertrag enthielt Haitinks Einverständnis, sich zurückzuziehen, wenn ein längerfristiges Engagement, d.h. ein künftiger Chefdirigent oder GMD gefunden wäre. Der hieß nach Abstimmung der Staatskapelle schließlich Fabio Luisi, eine Entscheidung, die einen Schatten auf die Zusammenarbeit zwischen Orchester und Haitink legte. Der Niederländer hätte lieber Myung-Whun Chung am Chefpult gesehen und verabschiedete sich nach vergeblichen Schlichtungsgesprächen unter Beteiligung von Musikern, Luisi, Opernintendant Gerd Uecker und Sachsens damaligem Kunstminister Matthias Rößler vorfristig aus seinem Dresdner Amt.

Die Erinnerungen aber an sein musikalisches Wirken verblassen nicht. „Er zählte zu den herausragenden Dirigentenpersönlichkeiten seiner Generation. In seiner zweijährigen Zeit als Chefdirigent der Staatskapelle gab er dem Orchester wichtige Impulse in einer schwierigen Phase“, erklärte der Orchestervorstand gestern in einem Nachruf. Sein Antrittskonzert am 2. September 2002 im Kulturpalast übrigens hatte Haitink als Benefizkonzert den Opfern der Dresdner Jahrhundertflut gewidmet; auf dem Programm standen Mozarts „Prager Sinfonie“ und Strauss’ „Alpensinfonie“.

Aufgewachsen mit der Musik von Mahler und Bruckner

Er habe einen besonderen Fokus auf das Bewahren des Kapellklanges und die Arbeit am Detail gelegt, so die Staatskapelle in ihrer Würdigung. Man bleibe Maestro Haitink in tiefer Dankbarkeit verbunden und werde ihn als einen der ,großen Chefdirigenten’ in Erinnerung behalten. Auch Christian Thielemann schätzte seinen Kollegen. „Seine langjährige Zusammenarbeit mit den weltbesten Klangkörpern, wie seine Operntätigkeit in Covent Garden, haben unauslöschliche Spuren hinterlassen. Ich habe ihn sehr verehrt und oft seine Konzerte gehört“, betonte der Chefdirigent der Staatskapelle Dresden.

Am 4. März 1929 in Amsterdam geboren, wuchs Bernard Haitink mit der Musik von Mahler und Bruckner auf. Bruckners siebte Symphonie etwa hörte er erstmals als Kind, erinnerte er sich. „Vielleicht ist es abnormal, dass ein achtjähriges Kind so sehr von einem langen Stück angezogen wird, aber so war es.“ Diese besondere Leidenschaft sollte ihn nicht verlassen, wunderte er sich noch im Juni 2019. „Ich bin absolut nicht religiös, dagegen ist das aber gerade Bruckners Musik. Es ist eines der Rätsel meines Lebens.“

Haitink studierte in seiner Geburtsstadt am Konservatorium, spielte als Geiger in einer Reihe von Orchestern und lernte unter der Anleitung Ferdinand Leitners zu dirigieren. 1955 wurde er Zweiter Dirigent des Radio Filharmonisch Orkest (Niederländisches Radioorchester).

1956 leitete er zum ersten Mal das Concertgebouw-Orchester, da war er 27 Jahre alt und kurzfristig eingesprungen. Fünf Jahre später wurde er als Chefdirigent des Klangkörpers berufen und behielt das Amt schließlich fast drei Jahrzehnte lang. 1988 verließ er Amsterdam und leitete die Royal Opera in London. Er war musikalischer Leiter des Opernfestivals in Glyndebourne, Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra und des Chicago Symphony Orchestra, Ehrenmitglied der Berliner Philharmoniker und des Chamber Orchestra of Europe. Er absolvierte zahllose Gastauftritte, und es gibt etwa 450 Schallplatten- und CD-Aufnahmen mit ihm.

„Dirigieren darf nicht zu einfach werden.“

Haitink war bekannt für seine Zweifel, zeigte das aber nie am Pult. Er ging nicht als Allwissender an ein Stück heran. „Dirigieren darf nicht zu einfach werden“, sagte er. Er erarbeitete sich Stücke immer wieder neu – auch wenn es um seine Lieblingskomponisten ging wie Bruckner, Mahler, Brahms oder Schostakowitsch. Intellekt und Gefühl verband er auf ganz eigene Weise. „Man muss denken mit dem Herzen und fühlen mit dem Kopf“, sagte er einmal dem „NRC Handelsblad“.

Vor zwei Jahren hatte er sich endgültig von der Bühne verabschiedet, im September 2019 gab er ein letztes Konzert mit den Wiener Philharmonikern in Luzern. Drei Monate zuvor musizierte er noch einmal im Amsterdamer Concertgebouw. Als die letzte Note verklungen war und Haitink den Dirigentenstab senkte, erhob sich das Publikum zu einer letzten großen Ovation für den Maestro. Acht Minuten und sechs Sekunden lang dauerte der Applaus – eine Ewigkeit für die eher nüchternen Niederländer.

Ein schwerer Abschied

Der Abschied war ihm nicht leicht gefallen. Erst hatte er nur eine Auszeit angekündigt. Doch wenig später machte er den Spekulationen ein Ende: „Ich bin 90“, sagte er der Zeitung „de Volkskrant“. Das Dirigieren, so gab er zu, kostete immer mehr Kraft. Doch konnte er sich kaum etwas anderes vorstellen. „Ein Leben ohne Dirigieren wäre miserabel.“ Der Abschied schmerze, räumte er ein. Aber die Gefühle behielt er für sich. „Wenn ich eine Träne vergieße, dann tue ich das privat.“

Am 21. Oktober ist Bernard Haitink im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in London im Beisein seiner Familie gestorben.

Von Kerstin Leiße