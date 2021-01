Dresden

Sie sind jung. Sie sind experimentierfreudig. Sie sind zusammengewürfelt aus allen Richtungen – örtlich wie musikalisch. Selbst die Corona-Pandemie kann die vier jungen Frauen nicht von ihrem Vorhaben abhalten: Als Newcomerband wollen sie die Dresdner Musiklandschaft erobern. Oder zumindest einen sichtbaren weiblichen Fußabdruck hinterlassen. Sie sind: Brendan. Im Dezember ist ihre Debüt-EP erschienen.

Die Zeit drängt allmählich. Am liebsten würden Elisa, Yvonne, Ana und Annelie sofort ihr zweites Album veröffentlichen. Die Songs darauf entstanden größtenteils während der Corona-Pandemie und repräsentieren den aktuellen musikalische Standpunkt der Band. Doch welche Art von Musik machen Brendan eigentlich und wer sind die vier Frauen hinter dem Männernamen?

Anzeige

Zwischen Sphäre und Independent

Irgendwo angesiedelt zwischen Pop, Indie, Rock und Alternative, lässt sich ihr musikalisch Schaffen nicht ohne Weiteres in eine Schublade stecken. Selbst diese umfangreiche Beschreibung findet Bassistin Annelie noch zu kurz gegriffen. Als neuestes Mitglied hat sie ihren Weg zur Band erst im Frühjahr 2020 gefunden. Zum Zeitpunkt des Treffens ist Annelie bei ihrer Familie in Lübeck zu Besuch. Deshalb schaltet sie sich via Smartphone zu – und verpasst auch den Fototermin. „Unsere Musik ist sphärisch“, ergänzt sie die bereits erwähnten Genres über die Lautsprecherfunktion. „Eine Mischung aus Independent und Alternative.“ Die drei physisch anwesenden Mitglieder diskutieren kurz darüber. Sie einigen sich darauf, dass diese Beschreibung auf die neuen Songs zutrifft, wohl aber eher nicht auf ihr Debüt. Also zurück auf Anfang.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Brendan, das sind vier junge Frauen, die seit zwei Jahren zusammen musizieren. Das jüngst gewonnene Mitglied in der Gruppe ist, wie gesagt, Bassistin Annelie. Eine Band mit ausschließlich weiblicher Besetzung und maskulinem Namen. Doch diese Kombination ist kein feministischer Akt, sondern purer Zufall. Dennoch wünschen sie sich, dass sich mehr Frauen auf das nach wie vor männerdominierte Musikterrain wagen.

Brendan: „Man bräuchte neue Ohren“

„Soulige Stimme trifft auf verzerrten Gitarrensound und groovige Beats“, sagt Gitarristin Ana entschieden. Das klingt wie ein Werbespruch – ist es auch, streng genommen. Diese Beschreibung haben sich die Frauen von Brendan vor dem Treffen sorgfältig überlegt. „Das entdecke ich am meisten in unseren Songs wieder“, fügt Ana hinzu. Doch den Künstlerinnen fehle es an der nötigen Distanz, um die eigene Musik einzuordnen. „Man bräuchte neue Ohren“, sagt Sängerin Elisa und lächelt dabei breit.

„Wir machen das, was aus jedem einzelnen rauskommt“, fügt Annelie hinzu, „und das sind oft ganz viele verschiedene Einflüsse. Das macht es so schwer, das Ergebnis zu benennen.“ Und welche Künstler beeinflussen ihre Musik? Da sind sich die Mitglieder rasch einig: Vorne mit dabei sind ganz klar die Wiener Girlband My Ugly Clementine, die US-amerikanische Rockband Haim oder auch Coldplay und Radiohead.

Kreative Arbeit dank Lockdown vorangebracht

Ihr Debüt besteht aus vier poppigen Songs, deren eingängigen Melodien eine herrliche Leichtigkeit innewohnt. Wer Abwechslung innerhalb eines Albums schätzt, wird viel Freude mit Brendans Debüt-EP haben: mal fröhlich und tanzbar, mal melancholisch und ruhig. „Look into the past“ und „Drive away“ sind noch am ehesten Alternative-Rock zuzuordnen. Die sanfte, ruhige Melodie erinnert dabei teils an die texanischen Cigarettes After Sex. Der Indie-Pop-Song „Leave me hanging“ bringt Dynamik in die EP, „On my mind“ tut es mit einem Anflug von Ska- und Funk-Einflüssen gleich.

Ein klares Ziel vor Augen haben die Frauen von Brendan nicht. Ihr einziger Antrieb ist Freude an der Sache. Dass sie sich einen denkbar schlechten Zeitpunkt zum Durchstarten ausgesucht haben, bringt die Bandmitglieder nicht aus der Ruhe. Stattdessen nutzten sie den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 kreativ und schufen reichlich Stoff für das zweite Album. Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichten Brendan auch mehrere Quarantäne-Songs.

Von der Rossestube zum Streaming-Konzert

Ihren ersten Auftritt hatten Brendan im Dezember 2019 in der Rossestube im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt. Damals waren sie noch zu dritt. „2020 sollte das Jahr werden, in dem wir auf die Bühne kommen“, erzählt Elisa. Dem hat die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das zweite Konzert fand bereits ohne Publikum mitten im Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 statt. Für den Newcomer-Stream des Clubnetzwerks Dresden traten Brendan zum ersten Mal in aktueller vierköpfiger Besetzung in der Groovestation auf. Nicht die einfachsten Bedingungen also, um als Band durchzustarten.

Gitarristin Ana machte das fehlende Publikum aber nichts aus. Im Gegenteil: „Ich konnte da einfach ich selbst sein. Es hat sich wie eine Probe angefühlt, die aufgezeichnet wird“, erinnert sie sich. Sängerin Elisa und Bassistin Annelie stimmen zu. Gefehlt habe nur der Applaus. Zuspruch, Ablehnung, jegliches Feedback blieben jedoch aus.

Interaktion mit dem Publikum vermisst

Schlagzeugerin Yvonne hingegen fand den Auftritt nicht so entspannt. „Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob die Leute beim Streamen uns richtig cool oder absolut scheiße finden. Die Interaktion mit dem Publikum habe ich sehr vermisst“, sagt sie.

Ihr Debüt-EP läuft nun auf allen gängigen Streaming-Portalen.

https://brendanofficial.wordpress.com

www.musicwomengermany.de

Von Sabrina Lösch