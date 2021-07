Das ist bitter: Die Kaisermania in Dresden fällt aus

Dresden

Traurige Kunde für alle Fans von Roland Kaiser: Die Kaisermania am Elbufer fällt auch in diesem Jahr aus. Das teilte Veranstalter Dieter Semmelmann von Semmel Concerts jetzt der Sächsischen Zeitung mit. Die aktuellen Coronaregeln würden es unmöglich machen, die Großveranstaltungen zu stemmen.

Alle Optionen ausgelotet

Er habe alle Optionen ausgelotet und sogar einen Zutritt nur für geimpfte Personen vorgeschlagen, erklärte Semmelmann dem Blatt. Aber auch das habe das Gesundheitsamt abgelehnt. „Eine ausschließliche Zulassung für Geimpfte wäre doch auch ein Signal an die Bevölkerung gewesen, mit dem man zeigen könnte, dass Geimpfte einen Vorteil haben. Der Impfkampagne hätte das sicher gut getan.“

Auch ein Wechsel ins Rudolf-Harbig-Stadion sei als Alternative nicht in Betracht gekommen, da hier die Atmosphäre des Königsufers verloren gehe. Eine Variante mit Stühlen für die Besucher am Elbufer scheitere dagegen an den Mindestabständen.

Roland Kaiser ist traurig

Er telefoniere fast täglich mit Roland Kaiser, der aus emotionalen Gründen darum gebeten haben, alle Möglichkeiten für die Kaisermania auszuschöpfen, so Semmelmann. Letztlich trage er schweren Herzens die Entscheidung mit. Im nächsten Jahr feiert Kaiser seinen 70. Geburtstag, dann soll es wieder eine große Kaisermania geben.

Enorme Schäden für den Tourismus

Semmelmann geht von einem enormen Schaden für die Dresdner Wirtschaft wegen der Absage aus. Hotelbuchungen, Taxifahrten, volle Restaurants – das alles wird es nicht geben, weil die Besucher nicht zum Publikumsmagnet in die Stadt strömen.

