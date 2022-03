Dresden

Theater sind Orte des gemeinsamen Nachdenkens und Erlebens. Orte der Kunsterfahrung, aber auch des Sich-selbst-als-Mensch-Erfahrens. Orte, wo der Wirklichkeitssinn auf den Möglichkeitssinn trifft, auf Fantasie und Imagination. Was die Comödie Dresden in den letzten 25 Jahren seit den Anfängen als Komödie Dresden diesbezüglich leistete und womit sie sich hinsichtlich Amüsement wie Bildung verdient machte, wird nun in dem neuen Stück „Alles Beste“ vor Augen geführt, das eine Art Potpourri ist, bei dem im Schnelldurchlauf Ausschnitte aus diversen Bühnenprogrammen kredenzt werden.

Ganze zwei Schauspieler sind beteiligt, zum einen Christian Kühn, in dessen Händen seit 2012 die künstlerische Leitung der Comödie Dresden liegt und der auch die Idee zu diesem Stück hatte, zum anderen Dorethea Kriegl, die wie ihr Boss seit Jahren die Zuschauer in den unterschiedlichsten Rollen begeistert. Beide schlüpfen in jeweils 26 Rollen, was sich an Stars sonst so auf der Bühne des Hauses tummelte, wird mit Filmschnipseln und Fotos vor Augen geführt. Die Einspielfilmchen, in denen etwa die Firebirds einheizen oder das Zwingertrio den Comedian Harmonists-Hit „Ein Freund, ein guter Freund“ aus alten Ufa-Zeiten trällert, sind schon deshalb nötig, weil es für die vielen nötigen Kostümwechsel etwas Zeit braucht. Zum Ende werden verdiente Schauspielerinnen und Schauspieler gewürdigt, die gestorben sind – es bleibt nicht aus, dass sich so manches Déjà-vu und mancher Kloß im Hals einstellen. Da wird an die alte „Garde“ aus Ost-Zeiten erinnert, die viele der Zuschauer im Saal durchs Leben begleitete, aber auch an so manchen jungen Mimen, der warum auch immer früh aus dem Leben gerissen wurde.

Zwischen Feuerzangenbowle, Ostalgie und YMCA

Der Best-Of-Reigen entwickelt sich anfangs zäh. Es braucht seine Zeit, bis man bei der Rahmenhandlung durchsteigt, auch bleibt so manche Figur blass, wenn sie in einer einzigen kurzen Sequenz zu sehen ist. Ja, es gibt Szenen, die wohl jeder kennt, etwa wenn der aus dem Film „Die Feuerzangenbowle“ bekannte Professor Bömmel mit (nieder-)rheinischem Zungenschlag erklärt, wat en Dampfmaschin is; die Inszenierung spielt aber auch mit Stücken und Filmen, die mitnichten derart populär sind. Das ist manchmal schlichtweg auch eine Generationenfrage. Gelernte DDR-Bürger wissen, wer Herbert Köfer war, und kennen natürlich auch die alte Serie „Rentner haben niemals Zeit“ mit ihm in der Hauptrolle, jüngere Semester, die um den in Ostalgie erstarrenden MDR einen Bogen machen, sagt das Ganze deutlich weniger.

Vor allem nach der Pause ist aber das Tempo deutlich höher und auch die Gag- und Pointenquote durchaus dichter, egal ob nach dem Film „Rubbeldiekatz“ der „Führer“ die Vorzüge der Milch aus deutscher Mutterbrust beschwört oder Kühn als „Pretty Woman“ diverse Kondomsorten anpreist. Hübsch sind auch immer wieder Bonmots, die mehr denn je tiefe Weisheit ausdrücken, etwa wenn erklärt wird: „Mit Witzen über Dumme ist man immer auf der sicheren Seite, schließlich gehören sie ja keiner Minderheit an!“ Und nicht nur die sprichwörtlichen Kaffeesachsen werden dem Spruch „Kaffee ist das Trostpflaster auf der Wunde des Aufstehens“ viel abgewinnen.

Eher deftiger geht es zur Sache, wenn Kriegl und Kühn auf den Spuren der Chippendales und Magic Mike wandeln und zu „YMCA“ der Village People und anderen mit männlicher Sexualität spielenden Hits wie „Sexmachine“ von James Brown eine hinreißende Persiflage auf einschlägige Strip-Shows hinlegen.

Comödien-Chef Olaf Maatz: Moderner Theatergeschmack im Osten

Wie so viele Theater wurde die Comödie von Corona hart gebeutelt, da halfen auch Überbrückungshilfen nichts. Die finanziellen Reserven seien nicht aufgebraucht, aber „deutlich angefasst“, wie Olaf Maatz, Geschäftsführer der Comödie, gegenüber den DNN einräumte. Es war insofern Glück im Spiel, weil man im Gegensatz zu anderen (Privat-)Theatern mit Schloss Übigau auch über eine gut angenommene Sommerspielstätte verfügt. Maatz’ Beobachtung: Das Publikum sucht einerseits Qualität, aber auch Ablenkung, eine Auszeit vom Alltag – Stücke, die hochpolitische Themen aufgreifen, stoßen deshalb auf deutlich geringere Resonanz. „Elling“ über die Ängste, Neurosen und Schrullen zweier Männer und ihren Kampf, sich in einen normalen Alltag hineinzufinden, war für Maatz eine „Wahnsinns-Inszenierung“, fand aber beim Publikum sehr verhaltenen Zuspruch. Erfreut konnte Maatz hingegen zur Kenntnis nehmen, dass sich die Musicalkomödie „Mit Herz & Promille“ über eine eher dysfunktionale Familie aus Pieschen mit Christian Kühn als Hardcore-Dynamofan, bei der er im Vorfeld wegen des Titels „ziemliche Bauchschmerzen hatte“, als absoluter Publikumsrenner erwies.

Comödie im Schloss: Comödien-Chef Olaf Maatz (l.) und Künstlerischer Leiter Christian Kühn. Quelle: Robert Jentzsch

Was neue Stücke angeht, sind Maatz und Kühn, wie schon erwähnt künstlerischer Leiter der Comödie, im ständigen Austausch. Beide fahren sie kreuz und quer durch die Republik, um sich neue Stücke anzusehen und auf „Dresden-Tauglichkeit“ zu überprüfen. Der Theatergeschmack sei im Osten durchaus anders als im Westen, meint Maatz – und bescheinigt dem Dresdner Publikum sogar, hinsichtlich des Humors deutlich moderner im Geschmack und konträr zum konservativen Image durchaus offen für neue Ideen auf der Bühne zu sein. Es muss einfach passen. Maatz liebt durchaus französische Komödien, aber die Erfahrung lehrt, dass der „lokale Kolorit eine enorme Rolle spielt“ bei Inszenierungen. Ebenso entscheidend ist der Titel eines Stückes – „er muss griffig und knackig sein“. Ein Grundproblem mittlerweile: Autoren von Boulevardstücken sind rar, Maatz ist froh, dass Christian Kühn da in die Bresche zu springen vermag – und auch den Geschmack des Publikums trifft. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sind die Stoffe gut, dann sei man in der Besetzung mutiger – und engagiert auch mehr Schauspieler. In dem Stück „Die Goldfische“ nach dem Film von Alireza Golafshan, das am 16. September Premiere haben soll, stehen gleich sechs Mimen auf der Bühne. Und auch „ein „Schwejk geht nicht mit drei Akteuren“, stellt Maatz klar. Bei dieser Komödie nach dem Schelmenroman von Jaroslav Hasek (Premiere: 4.11.22) war man sich wegen des Krieges in der Ukraine etwas unsicher, aber die Vorlage spielt zum Teil auch im Krieg – und gewinnt ihm trotzig Komik ab.

Immerhin ist es den Betreibern der Comödie gelungen, das Publikum im Haus zu verjüngen. Waren vor 25 Jahren die meisten Besucher der Generation „70 plus“ zuzurechnen, so gehören die meisten nun der Generation „50 plus“ an – letztlich sind sogar beide Altersgruppen am Haus geblieben. „Der Weg hat sich gelohnt!“, beteuert Maatz.

Nächste Vorstellungen von „Alles Beste!“ : 17. bis 19. März sowie 5. bis 10. April, Karten unter: (0351) 866 410

Von Christian Ruf