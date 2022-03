Dresden

In die vielen Aktivitäten für die Betroffenen des Ukraine-Krieges reihte sich am Freitag ein denkwürdiger Abend in der Dresdner Kreuzkirche ein. Zum einen war es natürlich das Anliegen selbst, das durch das Gespräch des Moderators Claus Fischer (MDR) mit Sven Böttger vom „Partnerschaft mit Osteuropa e.V.“ eine eindrucksvolle Dimension erhielt. Es gibt den Verein seit 1992, als er sich um rumänische Kinderheime kümmerte. Später dehnte er seinen Wirkungskreis auch in die Ukraine aus.

Vier hochkarätige Organisten

Musikalisch avancierte das Konzert zu einem wahren Gipfeltreffen der Orgelkunst: Die Organisten der drei großen Dresdner Hauptkirchen und Matthias Eisenberg, der sozusagen an seine musikalischen Wurzeln zurückkehrte (er war ja mal Kruzianer) trafen aufeinander. Holger Gehring machte den Anfang mit Bach – Präludium und Fuge c-Moll (BWV 346), eines der ganz großen Werke meisterhafter Kontrapunktik aus der Leipziger Zeit, gepaart mit zwei Chorälen aus dem „Orgelbüchlein“. Der Kreuzorganist bereitete die Kontraste zwischen den sehr unterschiedlichen Werken mit feiner Handschrift auf und entwickelte ein Bach-Panorama in unterschiedlichsten Facetten. Bach setzte er den Belgier Flor Peeters mit dem „Gebet für den Frieden“ entgegen, damit zugleich auf den Kern des ganzen Abends hinweisend – die Kraft des Gebetes. Kurz vor Peeters Tod 1986 ist das Stück entstanden, das sich aus „friedlichen“ Klängen entwickelt und immer mehr disharmonisch zuspitzt, um mahnend in einem friedlichen Beschluss zu münden.

Benefizabend brachte 6000 Euro Der kurzfristig anberaumte Benefiz-Orgelabend in der Kreuzkirche Dresden hat eine Spendensumme von 6000 Euro gebracht, die den Leidtragenden des furchtbaren Krieges in der Ukraine zu Gute kommt. Sven Böttger berichtete von seiner erst vor wenigen Tagen beendeten Hilfstour nach Krakowez im Westen der Ukraine. Der Verein unterstützt dort ein Kinderheim, in dem normalerweise 60 Kinder leben, aber durch den Kriegsausbruch sind es inzwischen 200 geworden. Drei ehrenamtliche Helfer haben mit Kleinbussen dringend benötige Lebensmittel, Medizin sowie Matratzen, Kissen und Decken dorthin gebracht. Die Spendengelder aus dem Orgelabend werden unter anderem für den nächsten Transport am 22. März verwendet.

So weit ist es von Bach zu Mendelssohn Bartholdy nicht. Schließlich war er Mendelssohn, der sich mit den Sonaten op. 65 hundert Jahre nach Bach erstmals als Komponist von Rang wieder mit der Orgel auseinandersetzte. Die Sonaten kreisen um evangelische Choralmotive. Der neue Domorganist Sebastian Freitag wählte die Nummer 3 in A-Dur aus, die sich höchst kunstvoll mit dem Choral „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ befasst und für die er eine klug differenzierte Klanglichkeit parat hatte, Spannung und Emotionalität inklusive. Matthias Eisenberg verweilte hingegen bei den Variationen über „Vater unser im Himmelreich“, also der 6. Sonate.

Deutsche und französische Literatur

Zu deutscher Orgelliteratur kam an diesem Abend im Wesentlichen französische, angefangen beim Vater aller Werkes dieses Genres, César Franck, dem Jubilar des Jahres (200. Geburtstag). Frauenkirchenorganist Samuel Kummer setzte sich mit dessen tiefgründigen, auf zwei Themen fußenden „Prière“ (ebenfalls „Gebet“) auseinander. Fesselnd war zudem Kummers Improvisation über „So liegt die Stadt so wüst“, in diesem Fall nicht unbedingt die zur Kreuzkirche gehörende Mauersberger-Motette, sondern der Text der Klagelieder Jeremiae. Sensibel und immer ganz eng am Text, der ja die Schrecken des Krieges zum Ausdruck bringt, weckte er Assoziationen und baute einen konfliktreichen Spannungsbogen, dem man sich nicht entziehen konnte.

Mit Marcel Duprés „Cortège et Litanie“ op. 19/2 ließ Sebastian Freitag ein sehr beliebtes Stück erklingen, das seinen speziellen Reiz aus der Kombination zweier seelenverwandter Themen und dynamischer Raffinesse gewinnt. Der Domorganist wusste mit Delikatesse zu überzeugen. Das gilt auch für Jean Langlais’ sehr schlichten und innigen Friedensgesang „Chant de Paix“.

Mit einer eigenen Version von Bachs immer wieder erhebendem „Dona nobis pacem“ aus der h-Moll-Messe setzte Matthias Eisenberg den klangschönen Schlusspunkt.

Von Mareile Hanns