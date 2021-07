Akkordarbeit beim Alligatoah-Konzert in Dresden

Dresden

Rapmusik begleitet von einem Streichquartett? Zugegeben eine nicht allzu häufige Kombination. Das Akustikalbum „Hallo Musik“ vom Berliner Rapper Prinz Pi oder die Auftritte von Cro und Sido bei „MTV-Unplugged“, eine Showreihe ohne elektronische Instrumente, zeigten bereits in der Vergangenheit, dass Sprechgesang mit klassischen Instrumenten durchaus funktioniert.

So war es auch am Mittwoch in der Jungen Garde, als Alligatoah beim ersten Stopp seiner „Akkordarbeit-Tour“ mit dem Gregor Schwellenbach Streichquartett seine größten Hits der letzten acht Jahre performte. Voract war die Österreicherin Esther Graf, die auf Alligatoahs letzter Single „Mit dir schlafen“ zu hören ist. Sie wärmte das konzerthungrige Publikum – die obligatorische Frage, für wen diese Show das erste Konzert seit einer Ewigkeit ist, durfte natürlich nicht fehlen – mit poppigen Balladen auf.

Eine ungewohnte, aber harmonierende Mischung

Alligatoah startete den ersten Akt pünktlich um 19.55 Uhr mit „Narben“, ein Song seines Erfolgsbums „Triebwerke“, mit dem ihm 2013 der Durchbruch gelang. Sofort fällt auf: die akustische Rechnung geht auf. Das Quartett versuchte nicht einfach nur den Rapbeat eins zu eins für Streicher zu übersetzen. Sie gaben ihm einen ganz eigenen Anstrich, ohne den Sound des Liedes zu sehr zu verfremden. Die kraftvolle Stimme des Berliner Rappers, dessen Gesangseinlagen sich hinter niemandem verstecken müssen, tat ihr Übriges.

Die Bühne wurde im Vergleich zu früheren Alligatoah-Shows schlicht gehalten. Ein weißes Banner, ein paar Lampen und Stühle für die Streicher und den gebürtigen Niedersachsen, der solidarisch mit dem zwangsweise sitzenden Publikum blieb und die meiste Zeit auf einem Bürostuhl über die Bühne glitt.

Bekannte Seriensongs lockerten die Stimmung

Weiter ging es mit den aktuelleren Songs „Ein Problem mit Alkohol“ und „Monet“. Im Anschluss folgte eine Hommage an die endlosen Stunden, die die Menschen im Lockdown wohl vor dem Fernseher verbracht haben. Das Quartett gab bekannte Serienmelodien von „Game of Thrones“ oder den „Simpsons“ zum Besten – die Streicher müssen sich ja auch lohnen.

Nach einer kurzen Pause eröffnet Alligatoah den zweiten Akt mit dem ältesten Song und Klassiker des Abends „Alli-Alligatoah“, gefolgt von „Fick ihn doch“, ein Song, der trotz des Namens einen intelligenten Kommentar zu toxischen männlichen Beziehungsbildern abgibt. Während des Songs „Lungenflügel“ gab er seinen jüngeren Fans noch eine Botschaft mit: „Fangt erst mit 30 mit dem Kiffen an. Dann ist euer Leben sowieso schon hinüber.“

Werbejingles und La Ola auf einem Rapkonzert

Danach waren die Streicher wieder an der Reihe. Diesmal keine Songs aus Serien, sondern bekannte Werbejingle aus den 90ern und 2000ern. Die komplette Freilichtbühne „Waschmaschinen leben länger mit Calgon“ singen zu hören, erlebt man auch nicht alle Tage.

Nach erneuter Pause ging der Abend nach rund 70 Minuten in den letzten Akt über. Esther Graf betrat wieder die Bühne und sang ihren gemeinsamen Song mit dem Singer-Songrapper. Das Publikum präsentierte derweil stolz seine La Ola, die es in den Unterbrechungen einstudiert hatte. Beim Publikumsliebling „Du bist schön“ war es dann vorbei mit dem Gesitze in der Jungen Garde.

Sitzenbleiben? Nicht bei „Willst du?“

Als er dann auch noch kurz vor Schluss seinen erfolgreichsten Song „Willst du?“ abfeuerte, gab es kein Halten mehr. Das alterstechnisch sehr durchmischte Publikum hielt es nicht mehr auf den Rängen und es stürmte zur Bühne, um sich am Ende des Konzertes mit dem Künstler „wie Zuhause“, wie der letzte Song des Abends hieß, zu fühlen.

Ein kleiner Kritikpunkt: Wer hofft, viele Songs auf Alligatoah-Konzerten mitzunehmen, wird vielleicht enttäuscht sein. Wie schon beim zuletzt gesehenen Auftritt nimmt er sich nach jedem Song über fünf Minuten oder mehr für Anekdoten, Witze oder Slapstickeinlagen. Durchaus amüsant auf der einen Seite, für Musikhungrige auf der anderen Seite vielleicht doch ein wenig zu viel Gequatsche.

Von Tim Krause