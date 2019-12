Karten für die Philharmonie werden teurer

Dresden

Die Schülerkonzerte der Dresdner Philharmonie werden künftig kostenlos. Das kündigte Intendantin Frauke Roth an. „Jedes Schulkind sollte während seiner schulischen Laufbahn die Möglichkeit haben, ein großes Orchester zu erleben.“

Bisher kostete die Eintrittskarte für die Schülerkonzerte fünf Euro. „Einzelne Stadtbezirke und Schulen erscheinen gar nicht bei uns“, hat Roth beobachtet, „wir wollen Schwellen abbauen, in den Kulturpalast zu gehen.“

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend den Weg frei gemacht für kostenlose Schülerkonzerte. Die Stadträte stimmten den neuen Kartenpreisen für die Dresdner Philharmonie einstimmig zu. „Ich bedanke mich für das große Vertrauen“, so Roth.

Mit der Preisstruktur werde die Philharmonie ihrem Anspruch gerecht, ein Haus für alle anzubieten. In den meisten Kartenkategorien werden die Preise angehoben. So kostet beispielsweise der Platz in der Kategorie I künftig 45 statt 39 Euro, in der Kategorie II werden 39 statt 34 Euro fällig. Es werden aber auch für jedes Konzert 20 Karten zum Preis von 5 Euro angeboten.

Wenn externe Veranstalter den Konzertsaal mieten wollen, müssen sie künftig auch tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverwaltung erwartet mit der neuen Preisstruktur Mehreinnahmen in Höhe von 3,45 Millionen Euro im Jahr 2020 und 3,65 Millionen Euro im Jahr 2021. Mit diesem Geld würden Investitionen in das noch neue Haus finanziert, so die Intendantin.

Von Thomas Baumann-Hartwig