Herz statt Hetze macht gegen Pegida mobil: Mehrere Tausend Teilnehmer erwartet

Dresden

Mehr als 10.000 Menschen haben im vergangenem Herbst ein eindrucksvolles Zeichen gegen das Pegida-Jubiläum gesetzt – und auch zu ihrem Aufmarsch zum fünften Geburtstag an diesem Sonntag müssen die selbst ernannten Patrioten mit massiven Gegenprotesten rechnen. Das Bündnis Herz statt Hetze, ein Zusammenschluss aus Vereinen, Institutionen und weiteren Akteuren aus der Gesellschaft, hat die Menschen aufgerufen, sich unter dem Motto „Mit.Menschen.Würde“ an verschiedenen Orten in der Stadt zu versammeln.

Pegida erwartet 4.000 Teilnehmer

Für den Sonntag kündigen Herz statt Hetze und die verschiedenen Mitstreiter Proteste in Hör- und Sicht sowie kulturelle Beiträge an mehreren Orten in Dresden an. Zu den einzelnen Veranstaltungen werden unterm Strich mehr als 6000 Menschen erwartet. Ne­ben zahlreichen Dresdnern haben sich auch schon Teilnehmer von außerhalb angekündigt, un­ter anderem aus Leipzig und Chemnitz.

Pegida selbst will sich am frühen Nachmittag auf dem Neumarkt versammeln. Offenbar sind wieder die obligatorischen Redebeiträge ge­plant, zu der den Angaben zufolge auch Gäste aus dem Ausland eingeladen sind. Laut der Anmeldung gegenüber der Dresdner Versammlungsbehörde gehen die Initiatoren von mindestens 4000 Teilnehmern aus. Im vergangenen Jahr hatten sich Schätzungen zufolge einige Tausend Menschen an dem Treffen zum Jubiläum auf dem Neumarktbeteiligt. Die Versammlung im vergangenen Oktober hatte sich nach zweieinhalb Stunden aufgelöst.

Weiterlesen:

Was aus den Pegida-Gesichtern der ersten Stunde wurde

Hinter dem Bündnis Herz statt Hetze stehen unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Initiative „Erhebt eure Herzen“, der Sächsische Flüchtlingsrat sowie der Verein Tolerave. Außerdem sind die beiden Gruppen „Hope – Fight Ra­cism“ und „Nationalismus raus aus den Köpfen“ mit im Boot, die jeden Montag Proteste gegen Pegida or­ganisieren und an diesem Sonntag ge­meinsam mit Fridays for Future Dresden, Tolerave und dem Zentrum Interkultureller Verständigung Dresden die Demo aus der Neustadt organisieren. Darüber hinaus stecken auch die Parteien SPD, Grüne und Linke sowie deren Jugendorganisationen mit hinter dem Bündnis Herz statt Hetze.

Herz statt Hetze: Hier wird am Sonntag protestiert Fünf vor 12: Treffpunkt 11.55 Uhr Bahnhof Neustadt, anschließend Demo in Richtung Zentrum 13 Uhr: Kundgebung am Dresdner Hauptbahnhof 14 Uhr: Protest im Bereich Frauenkirche/ Neumarkt 15 Uhr: Abschlusskundgebung am Neumarkt

Von seko