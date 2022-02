Dresden

Kurz vor Beginn der Pandemie, im Oktober 2019, haben Melanie und Sascha Janus ihre Osteria Porto Cervo im ehemaligen Pförtnerhäuschen der Zeitenströmung eröffnet. Ihr Konzept hatte den Eigentümer des Quartiers, der das leerstehende Objekt gern gastronomisch bespielt sehen wollte, am meisten überzeugt.

Dieser ist großer Fan des sardinischen „place to be“ Porto Cervo. Sein Wunsch, auch das Lokal so zu benennen, kam Inhaber Sascha Janus gerade recht. Schließlich ist der ausgebildete Hotel- und Restaurantfachmann und Sommelier halb Berliner und halb Sarde. So hat er es sich auf die Fahne geschrieben, das sardische Dolce Vita nach Dresden zu holen. Wir haben die aktuelle Ausstellung zum Anlass genommen, auf einen späten Nachmittagssnack in der Osteria vorbeizuschauen.

Modern und geschmackvoll

Das Ambiente gefällt schon mal. Modern und geschmackvoll zusammengewürfelt steht hier eine Vielzahl origineller Sitzmöbel zur Verfügung. Auf einem Tisch liegen Reiseprospekte aus: Wer möchte, kann seine Sardinien-Individual-Reise gemeinsam mit dem inselkundigen Inhaber nach eigenem Gusto zusammenstellen.

Für das Warhol-Lunch-Special (15 Euro inklusive Softdrink und Espresso) sind wir schon zu spät, die Karte wartet allerdings mit diversen Antipasti, Pasta-Gerichten und Pizza auf. Neben verschiedenen Salaten fällt uns die Antipasti Mista per Due ins Auge. Für zehn Euro gibt es eine Variation von gegrilltem Gemüse, Tomatensalat, Käse, Wurst und Schinken, dazu sardisches und „normales“ Brot für zwei Personen. Ein guter Einstieg finden wir und schlagen zu.

Antipasti-Platte für zwei. Quelle: Anja Schneider

Nicht alles Gold, was glänzt

Die Hauptgänge bestehen vor allem aus Pizza und Pasta, die Preise sind einer Osteria angemessen. Es gibt zusätzlich ein Fischgericht nach Tagesangebot (19 Euro) sowie ein Fleischgericht, aktuell Putensteak mit Gemüse (18 Euro).

Mir ist heute eher nach Pizza. Zur Auswahl stehen eine Kreation mit sardischer Salami, optional mit frischen Champignons (12 bzw. 13 Euro), die maritime Variante mit Shrimps, Tomate und Knoblauch (15 Euro) oder das Wunschkonzert für 13 Euro (vier Zutaten nach Wahl, Tomate und Mozzarella inklusive). Ich entscheide mich letztlich für die „Verdure“ mit gegrilltem Gemüse und Chili-Olivenöl (8,50 Euro).

Der Begleitung steht der Sinn nach Pasta. Sie entscheidet sich gegen die Gemüse-Lasagne (10 Euro) und erwählt ein Nudelgericht mit dem wohlklingenden Namen Culurgionis DÒglistara al Menta Pomodoro Balsimico (14 Euro). Dabei handelt es sich um handgemachte, mit Pecorino-Käse und Minze gefüllte Teigtaschen. Wie sich rausstellt, sind diese allerdings auf Sardinien hergestellt worden, folglich ist ein (wenn auch durchaus hochwertiges) Convenience-Produkt.

Pizza ist überraschend klein

Das finden wir ein bisschen schade, immerhin steht die Küche ja unter authentisch-sardischem Stern, was wir anders interpretiert hätten. Nichtsdestotrotz: Die gefüllten Nudeln sind mal was anderes und harmonieren toll mit der dicken, puren und fruchtigen Tomatensoße, auch die Minze kommt gut raus. Wer sich von diesem Gericht begeistern lässt, kann das Frischprodukt auch mitnehmen und zu Hause selbst zubereiten.

Die Pizza ist überraschend klein, was dem Gesamterlebnis aber keinen Abbruch tut. Als bekennender Artischockenfan bin ich mit der Vielzahl von Mini-Herzen gut bedient. Etwas irritierend sind jedoch die frischen Champignons – auf der Karte angekündigt waren gegrillte Zucchini und Aubergine. Die Tomatensoße ist gut gewürzt und kommt im richtigen Verhältnis zum Einsatz, auch ersäuft der Teigfladen nicht im Käse und legt eine gute Knusprigkeit und einen leckeren Rand an den Tag. Das kostenlose Chiliöl-Upgrade verleiht einen zusätzlichen Kick. Insgesamt eine Pizza, die Spaß macht und alles andere als langweilig daher kommt. Der empfohlene Weißwein macht ebenfalls Freude dazu.

Im originell eingerichteten Gastraum gibt es auch eine Feinkostabteilung mit sardischen Leckereien für zu Hause. Quelle: Anja Schneider

Auf ein Dessert verzichten wir. Zwar stammen die Kreationen von ausgesuchten sardischen Herstellern, wir jedoch mögen es lieber selbst gemacht – und ich bin bekanntermaßen ohnehin keine Naschkatze. Wer aber auf zuckrige Abschlüsse steht, wird hier in jedem Fall fündig werden. Zudem hatten wir ja auch einen Antipasti-Teller als Vorspeise, der unsere Mägen schon vor den Hauptspeisen gut zu füllen wusste. Zwar haben wir das angekündigte sardische Brot vergeblich gesucht, jedoch kam auch „das normale Brot“ als außen knuspriges und innen fluffiges Baguette daher. – Als Basis für Salami, Schinken und Käse okay.

Steckbrief Restaurant Porto Cervo Adresse Königsbrücjer Straße 96, 01099 Dresden Tel.: 0351 21717474 Konzept authentische, frische Küche und sardischer Wein Extras Lunch-Special, Feinkost-Verkauf, Weinverkostungen, Boxen für zu Hause, Events, Individualreisen Geöffnet Mo. 12–15 Uhr, Di./Mi. 12–20 Uhr, Do.–Sa. 12–22 Uhr Preise Hauptgerichte ab 8,50 Euro Gesamtnote 6,8 (von max. 10) Essen: 6 Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 8 ( 20 Prozent) Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit Leckere Pizza und tolle Atmosphäre

Der Tomatensalat entpuppte sich zwar eher als Duett von mariniertem Rucola mit halbierten Kirschtomaten, tat aber dennoch seinen erfrischenden Job. Anstatt des Nachtischs schleichen wir noch um das Feinkostangebot, die Begleitung lässt sich einen sardischen Weißwein für zu Hause empfehlen und von der Expertise des Gastgebers überzeugen.

Von Kaddi Cutz