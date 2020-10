Dresden

Die japanische Küche verbinden die meisten wohl zunächst mit kunterbunten Reishäppchen – tatsächlich gibt es kulinarisch aber noch mehr zu entdecken als nur Sushi. Ramen heißt der Suppentrend, der vor einiger Zeit buchstäblich nach Deutschland herübergeschwappt ist. Bereits 2007 eröffnete die erste Ramen-Bar in Deutschland. In vielen Großstädten ploppen seither immer mehr Restaurants auf, die diese sehr gesunde Nudelsuppe im Angebot haben.

Vier Zutaten – lecker

In Dresden eröffnete bereits vor gut einem Jahr das Ramen1974 an der Alaunstraße, seit einigen Wochen gibt es nun auch in der Innenstadt eine Zweigstelle. Auch an der Prager Straße wird nun das japanische Soulfood aufgetischt. Ramen bestehen grob gesagt aus vier Zutaten: In einer kräftigen Brühe landen eine große Portion Nudeln, eine Würzbasis und schließlich verschiedene Einlagen und Toppings. Gerade in der kalten Jahreszeit ist eine warme Suppe bekanntlich nie eine schlechte Idee, weshalb das herrschende Herbstwetter den perfekten Anlass bietet, das Angebot im Ramen1974 auf Herz und Nieren zu testen.

Weil wir für unseren Test einen verregneten Sonnabend gewählt haben, reihen wir uns in der Hoffnung auf einen freien Platz artig in die Warteschlange ein und haben Glück: Wir ergattern buchstäblich die letzten Plätze, direkt an der Bar und mit exklusivem Blick auf die fleißigen Ramenbereiter. Was ein bisschen Bauchschmerzen macht: Das mit dem Mindestabstand wird hier offenbar nicht ganz so kritisch gesehen. Dicht an dicht sitzen die Gäste und genießen ihre betörend duftenden Nudelsuppen.

Frischluft vs. Hechtsuppe

Eher an Hechtsuppe erinnert der schneidige Zug, der von der sich ständig öffnenden Tür herrührt und unseren Platz nicht eben gemütlicher macht. Immer wieder kommen hungrige Gäste herein – und gehen wieder, weil das Lokal proppevoll ist. Immerhin mischt so in regelmäßigen Intervallen etwas Frischluft die umherschwirrenden Aerosole auf.

Es dauert ein bisschen, bis wir unsere Bestellung loswerden können, bekommen dann aber mit dem Kirin ein landestypisches Bier empfohlen, welches sich als ausgesprochen lecker erweist. 3,20 Euro für 0,33 Liter sind freilich kein Schnäppchen, aber es schmeckt – und das ist am Ende ja die Hauptsache. Ebenfalls lecker der Schoppen Grauburgunder für 4,90 Euro.

Schwer fällt die Auswahl bei den Vorspeisen, die sich preislich alle zwischen 3,50 und 4,90 Euro bewegen. Es gibt süßen Schweinebauch, Edamame (gekochte Sojabohnen), Algensalat und Gyoza – Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen. Wir entscheiden uns schließlich für Moyatan: scharfes Hackfleisch mit Sojasprossen für 3,50 Euro, das schon kurz nach der Bestellung frisch und dampfend vor uns steht. Es schmeckt absolut fantastisch und zeigt eindrucksvoll, dass die ganz einfachen Gerichte mit wenigen Zutaten oft ungeahnte Effekte auf der Zunge erzielen. Am liebsten würden wir auf der Stelle einen ganzen Eimer davon nachordern.

Kernkompetenzen: Ramen und Poke-Bowls

Stattdessen gibt es unsere Hauptspeisen. Das Ramen1974 konzentriert sich auf seine Kernkompetenzen und verzichtet auf ein ausuferndes Angebot, das es allen Recht machen will. Folglich gibt es eigentlich nur zwei Dinge auf der Karte, nämlich Ramen und Poke-Bowls. Das aber in verschiedenen Varianten und natürlich auch vegetarisch und vegan. Wir bestellen einmal Ramen, einmal Bowl. Immerhin wollen wir einen umfassenden Eindruck erhalten.

Beim Ramen, preislich zwischen neun und 10,50 Euro angesiedelt, fällt die Entscheidung wirklich schwer. Hühner- und Schweinebrühe sind entweder auf Miso-, Sojasoßen- oder Miso-Sesam-Basis zu bekommen, wichtigste Ingredienzien sind neben den obligatorischen Nudeln ein halbes Ei, Gemüse und eine Einlage. Das kann Tofu sein, süßes Schweinefleisch oder Chashu vom Schwein oder Huhn. Chashu ist marinierter und langsam geschmorter Schweinebauch, der in Scheiben geschnitten in die Suppe gegeben wird. Beim Huhn verhält es sich offenbar ähnlich. Hühnerbauch wird wohl eher nicht zum Einsatz kommen, genau konnte uns das aber niemand erklären. Wohl auch deshalb und wegen des aromatischen Nachhalls der Vorspeise wird es aber ohnehin Tantan mit scharfem Schweinehackfleisch als Einlage, Kostenpunkt 9,50 Euro. So viel kosten auch die komplett pflanzlichen Varianten, hier wird mit Tofu, Shitake-Pilzen und sogar mit vegetarischem Hackfleisch gearbeitet.

Die Bowls klingen ebenfalls verheißungsvoll, auf Reis serviert werden im Grunde ähnliche Zutaten, mitunter ergänzt durch frische Leckereien wie Avocado oder grünem Spargel. Preislich geht‘s bei neun Euro los. Wir wählen Tekkadon, eine japanische Reis-Bowl mit mariniertem, karamellisiertem Thunfisch, Pakchoi, Mungobohnensprossen und Shitake-Pilzen für 12,50 Euro. Serviert wird zügig, es duftet verheißungsvoll und bietet auch dem Auge ein frisches Farben.

Die Nudelsuppe hält unseren hohen Erwartungen in allen Punkten stand. Das Gemüse ist knackig, die Nudeln haben eine angenehme Konsistenz und die Brühe bringt die Geschmacksknospen mit allerlei spannenden Aromen zum Erblühen. Nicht ganz so gut schneidet die Bowl ab, was aber lediglich am Garpunkt des Lachses liegt. Der kommt etwas trocken daher. Möglicherweise ist das gewollt, wir hätten es lieber etwas glasiger gehabt. Geschmacklich jedoch zündet auch der Fisch ein Feuerwerk, die Marinade hat absolut einen Suchtfaktor. Mit Reis und Gemüse zusammen ergibt das ein tolles Gericht, das wirklich Spaß macht.

Sollte jemand beim Lesen geschluckt haben, weil die aufgerufenen Preise vielleicht etwas hoch erscheinen: Haben wir auch. Vor allem, weil uns die Portionsgröße nicht eben üppig erschien. Wie so oft trügt hier aber der Schein. Wir verlassen pappsatt das Lokal – aber ohne unangenehmes Völlegefühl, dafür mit der Gewissheit, nicht nur lecker sondern auch gesund diniert zu haben. Und mit dem festen Vorsatz, schon bald erneut das Ramen1974 zu besuchen. Hier gibt es noch einiges zu probieren.

Prager Straße 7, 01069 Dresden

Von Kaddi Cutz