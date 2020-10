Dresden

Blau-weiß weht es seit einigen Wochen an der Südseite des mit Restaurants dicht besiedelten Dresdner Altmarkts.

Nach dem überraschenden Tod von Fischgroßhändler-Legende Holger Köster – er starb im Herbst 2019 unerwartet in einem Tunesien-Urlaub – schloss auch das Barococo am Altmarkt seine Pforten. Zeitgleich mit dem bis heute erfolgreichen mobilen Fischhandel „ Hein Mück“ hatte Köster das Restaurant im Jahr 2000 gemeinsam mit seinem Lebensgefährten André Rütz eröffnet.

Seit August beherbergen die Räume des ehemaligen Barococo nun das Hacker-Pschorr, bekannt vor allem durch die gleichlautende Münchner Traditions-Biermarke. Doch auch jenseits des Weißwurst-Äquators, genauer: in Dresden, ist der bavarische Name mit dem zünftig-rustikal anmutenden Klang durchaus nicht neu: schon vor rund 70 Jahren wurde das bayerische Bier an einigen Ausschänken in Dresden gezapft.

Und es kommt noch besser: Einer dieser Ausschänke befand sich am Altmarkt 10, also just dort, wo nun das Hacker-Pschorr-Wirtshaus mit typischer Wirtshausküche die Herzen der Dresdner und Touristen gleichermaßen kulinarisch erobern möchte. Übrigens nicht nur mit traditionellen Schmankerln, sondern auch mit modernen Gerichten, die auch alternative geschmackliche Vorlieben bedienen. Ein Veganer, so viel ist klar, wird beim Anblick einer knusprigen Haxe schließlich kaum in Jubel verfallen. Klingt soweit rund – ob die Küche tatsächlich ein freudiges Hüpfen in der Magengegend auszulösen vermag, gilt es natürlich zu testen. Wohlan!

Bier und Brotzeit aus der Region

Am Tag unseres Besuchs schickt die Sonne noch mal eine volle Ladung Spätsommerstrahlen auf den belebten Platz – also lassen wir uns draußen nieder. Das Restaurant ist gut besucht, das in Tracht gekleidete Servicepersonal emsig unterwegs. Wir entscheiden uns zunächst für ein naturtrübes Kellerbier für 4,50 Euro den halben Liter – aufpassen hier mit der leicht dahingegebenen Info, das Bier möge ein großes sein. Schnell kann da auch mal eine Mass auf dem Tisch landen. Das Personal jedoch weiß derlei Fauxpas jedoch routiniert zu handeln und fragt vorsichtshalber nach. Vergelt’s Gott.

Der Blick in die Karte verheißt Gutes, nicht nur, weil sie sich dank einiger lustiger Formulierungen recht amüsant lesen lässt. Erwartungsgemäß finden sich hier diverse Klassiker der bavarischen Küche bereits bei den Vorspeisen. Verschiedene Suppen – mit im Schnitt 7 Euro gar nicht mal so günstig – sind ebenso im Angebot wie Weißwurst. Die Brotzeitplatte mit Fleischpflanzerl, Schmalz, Wurstsalat, Rettich, Sülze, Obatzter, Speck und sauren Gurken ist aus – zu hoch war zum Zeitpunkt unseres Besuchs die Nachfrage seit der Eröffnung.

Wie uns freundlich erklärt wird, werden die Rohstoffe von Bauernhöfen aus Bayern und der hiesigen Region bezogen, weshalb es auch mal zu kurzfristigen Engpässen kommen könne. Zugunsten der Qualität nähme man diese jedoch gern in Kauf.

Goldgelbe Käsespätzle aus Bio-Eiern Quelle: Kaddi Cutz

Wer der Fleischeslust frönen möchte, wird hier dennoch fündig und gerät schnell in Entscheidungsnot: Backhendl, Weißwurst, Schweinebraten vom Strohschwein, halbe Bauernente, Kalbsgulasch mit Spätzle, ganze Haxe mit Hacker-Pschorr-Dunkelbiersauce und Weißkraut, knusprige Schweinerippen – das im Munde bereits zusammenlaufende Wasser vermischt sich angenehm mit dem sehr süffigen Bier. Fisch gibt es ebenso in moderater Auswahl (so richtig passt es ja gefühlt irgendwie nie in ein Wirtshaus), auch ein breites vegetarisches Angebot hat durchaus verführerische Momente. Sind mit Ricotta und Spinat gefüllte Teigtaschen nebst Tomaten nicht wirklich originell, vermag ein wirklich lecker klingendes Knödeltrio mit geschmolzener Butter durchaus zu verlocken.

Sei’s drum: Wir entscheiden uns für zwei Klassiker, die einfach sitzen müssen: Ein handgeklopftes Wiener Schnitzel vom Kalb mit kalt gerührten Preiselbeeren, Zitrone und Kartoffel-Gurkensalat für 19,90 Euro. Dazu gibt es vegetarische hausgemachte Kästespätzle mit geschmolzenem Allgäuer Bergkäse, frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und knusprigen Röstzwiebeln für 13,90 Euro. Weil das Bier inzwischen ausgetrunken ist, ordern wir Nachschub in Gestalt eines „wilden“ Radlers für ebenfalls 4,90 Euro für den halben Liter. Hacker-Pschorr Hell wurde hierfür mit Watzmanns Bergkräuterlimonade gepaart und weiß geschmacklich durchaus neue und interessante Akzente zu setzen.

Auch drinnen lässt es sich gemütlich sitzen Quelle: Hacker Pschorr

Dem Schnitzel vermag das nicht gänzlich zu gelingen. Zwar sieht der Teller super aus, ist ansprechend angerichtet, das Schnitzel begeistert mit der angekündigten Knusprigkeit, ist schön flach geklopft und offensichtlich von guter Fleischqualität. Jedoch: aufs Würzen wurde hier, ob versehentlich oder mit Absicht, gänzlich verzichtet. Was einem Steak mitunter durchaus zu Gute kommt, bewirkt bei einem Schnitzel leider das Gegenteil. Schade! Auch der dazu gereichte Salat kann leider nicht überzeugen, ohne besondere Finesse und eher langweilig auf der Zunge, lässt er wenig Begeisterung aufkommen. Insgesamt ein solides Gericht, dessen Preis aber in Ermangelung ausreichender Würzung und mit einer wirklich faden Beilage etwas überzogen erscheint. Die Kaas-Spatzen überzeugen mit goldgelber Farbe – laut Servicepersonal zurückzuführen auf die hohe Qualität der verwendeten Bioeier – haben aber nach unserem Geschmack etwas sehr viel Käse abbekommen und sind uns ganz allgemein schon andernorts besser begegnet. Trotzdem eine gute Portion, die auch in einem angemessenen Verhältnis zum aufgerufenen Preis steht. Satt wird man allemal, die Portion zu schaffen ist eher schwierig, ohne dass hier per se zu viel auf den Teller gepackt wurde.

Bei einem Toilettenbesuch im Lokal nehmen wir dessen modern-urbane Ausstattung wohlwollend zur Kenntnis. Das hier hat Nichts von eingestaubtem Wirtshausambiete, alles wirkt einladend und zeitgemäß, ist mit hellem Holz und angenehmen Farben gestaltet. Die Toi­letten sind sauber.

Ambitioniert mit Luft nach oben

Ein Besuch bei Hacker-Pschorr, so befinden wir abschließend, lohnt sich sicher mindestens für den schnellen Bierdurst, der hier bestens gestillt wird. Die Preise finden wir für die erbrachte Leistung mitunter etwas hoch angesetzt, was sicher auch der prominenten Lage geschuldet ist. Dabei ist die Qualität durchaus ambitioniert, hat aber noch Luft nach oben. Das reichhaltige Angebot ermöglicht dennoch einen Besuch, der nicht gleich eine persönliche Finanzkrise auslöst und trotzdem vielleicht von uns noch unentdeckte Genüsse bereithält.

Von Kaddi Cutz