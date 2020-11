Dresden

Vegane Ernährung ist teuer, kompliziert und ungesund. Beim Sonntagsessen mit der Familie entbrennen regelmäßig Streits über die Ernährung, Vorurteile der einen treffen auf die Überzeugung der anderen. An Klischees mangelt es dem Veganismus jedenfalls nicht. Ob in der Mittagspause im Büro oder in den Kommentaren sozialer Netzwerke – Veganismus erhitzt die Gemüter. Doch wie sehen die Fakten rund um rein pflanzliche Ernährung aus?

Wir haben die bekanntesten Klischees rausgesucht und die vegane Ernährungsberaterin Marie-Luise Kupper gefragt, was denn wirklich dran ist.

Marie-Luise Kupper ist vegane Ernährungsberaterin. Quelle: Anja Schneider

Vegan? Nährstoffmangel ist vorprogrammiert.

„Das ist grundsätzlich Quatsch“, sagt Marie-Luise Kupper. Alle Nährstoffe lassen sich mit einer pflanzlichen Ernährung decken, sagt sie. Mit einer Ausnahme: Vitamin B12. „Dieses Vitamin wird von Bakterien gebildet, die hauptsächlich im Boden vorkommen“, erklärt sie. Doch ist B12-Mangel wirklich nur ein Problem der Veganer? Laut Marie-Luise Kupper sieht die Theorie wie folgt aus: Tiere, die auf der Weide stehen, nehmen die Bakterien aus dem Boden auf, beispielsweise während sie Gras fressen. Dadurch würden sie das B12 aufnehmen, welches sich dann im Fleisch ansammelt.

„Das passiert aber heutzutage auch kaum noch, weil die meisten Tiere nicht mehr auf der Weide leben, sondern im Stall. Deshalb wird diesen Tieren B12 supplementiert“, sagt die Ernährungsberaterin. Das Gleiche gelte für Vitamin D. „Ich denke mir dann: Warum soll ich das Tier essen, um das zugeführte B12 aufzunehmen, anstatt es selbst zu supplementieren?“, sagt sie. Vitamin B12 sei der einzige Nährstoff, den Veganer sich zusätzlich zuführen müssen. Doch auch Fleischesser sind laut Kupper nicht vor einem B12-Mangel sicher. Sie empfiehlt B12 in Tropfenform: „Diese lassen sich besser dosieren als Kapseln oder Zahnpasta, in der B12 enthalten ist. Außerdem passen die geschmacksneutralen Tropfen auch prima ins Müsli oder in ein Getränk.“

Und was ist mit den anderen Nährstoffen? „Wenn man darauf achtet, was man zu sich nimmt und auf eine ausgewogenen Ernährung achtet, sollte man kein Problem mit einem Nährstoffmangel haben“, sagt Marie-Luise Kupper.

Vegane Ernährung ? Mehr als Gras und Steine ist nicht drin.

Zunächst mal sollte die Frage geklärt werden, welches Lebewesen auf diesem Planeten überhaupt Steine isst. Freiwillige vor. Marie-Luise Kupper kann über diesen gern genutzten Satz, um sich über die vegane Ernährung lustig zu machen, nur schmunzeln: „Mittlerweile lassen sich sämtliche Gerichte vegan kochen. Die Ernährungsform ist so kreativ.“ Sie erzählt von einem veganen Linsenbraten, den sie für das letzte Weihnachtsfest zubereitete: „Den haben sogar meine Eltern gern gegessen.“ Hungern müssen Veganer nicht, appelliert sie.

Kein Fleisch, trotzdem genug Eiweiß ? Geht doch gar nicht.

Ein Vorurteil, das sich vor allem vegane Sportler immer wieder anhören müssen. Marie-Luise Kupper kann dies aus eigener Erfahrung widerlegen: „Ich bin selbst sportlich sehr aktiv und spiele Beachvolleyball im Verein. An Turniertagen kommen da schnell sechs Stunden zusammen. Mit Mangelerscheinungen hatte ich da nie Schwierigkeiten.“ Im Gegenteil: Während ihre Mitspieler in der Mittagspause ihren Hunger mit Bratwurst gestillt haben und danach erstmal ins Mittagstief fallen, habe sie nach ihrem Nudelsalat noch jede Menge Energie fürs nächste Spiel.

Walnüsse stecken voller Omega-3-Fettsäuren und liefern Eiweiß. Quelle: Franziska Gabbert/dpa

Und wie deckt man den Eiweißbedarf im Alltag optimal? „Es ist wichtig, verschiedene Eiweißquellen miteinander zu kombinieren“, empfiehlt Kupper. Dazu zählen Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen sowie Vollkorngetreide. Diese Komponenten enthalten alle nötigen Aminosäuren, aus denen der Körper Eiweiß produzieren kann. „Wenn man beispielsweise zum Frühstück Vollkornhaferflocken isst, mittags Linsen und abends noch eine Portion Nüsse, hat man alle Aminosäuren zu sich genommen, damit der Körper gute Eiweiße produzieren kann“, sagt Kupper und ergänzt: „Auch Tiere haben nicht von Natur aus Eiweiß. Sie fressen Grünzeug und bilden damit Eiweiß. Die Grundlage von allem Eiweiß sind Pflanzen.“ Und was ist die beste pflanzliche Eiweißquelle? „Sojabohnen! Die haben 38 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm vorzuweisen“, sagt Kupper.

Pflanzenwurst und Sojakäse? Total ungesund.

Bei dem Thema ist Marie-Luise Kupper zwiegespalten: „Ich bin ein Fan von natürlichem Essen. Aber Fleischersatzprodukte sind besonders für Neueinsteiger super.“ Vegane Schnitzel, Salami und Co. würden vor allem den Menschen die Umstellung auf vegane Ernährung erleichtern, die gern Fleisch essen, allerdings aus ethischen oder ökologischen Gründen keines mehr essen möchten. „Ich kaufe auch ab und zu Fleischersatzprodukte, achte dabei aber auf Bio-Qualität“, sagt die Ernährungsberaterin.

Ungesund müssen die Ersatzprodukte nicht unbedingt sein, wie sie sagt: „Wenn ich mir beispielsweise die Zutatenliste eines Produkts von Rügenwalder durchlese, finde ich dort Erbsenprotein, Fett und Gewürze. Da ist nichts Fatales drin.“ Vegane Ernährung bedeute außerdem nicht automatisch, dass man sich gesund ernährt. „Wenn wir uns die Mischkost anschauen, ist Käse oder Frischkäse beispielsweise auch ein stark verarbeitetes Produkt und nicht das Gesündeste“, sagt Kupper.

Auch Sojaprodukte kommen nicht immer gut weg. Im Netz gibt es Meinungen, Soja mache krank. „Das interessante daran ist folgendes: In den Ländern, wo viele Sojaprodukte gegessen werden, gibt es die ältesten Menschen“, gibt Marie-Luise Kupper zu denken. Es gebe aber in Soja tatsächlich Stoffe, die eine hormonähnliche Wirkung haben, sogenannte Phytoöstrogene, ergänzt sie. Viele begründen die Gefahr von Soja damit, dass quasi Hormone enthalten seien.

„Haben sich diese Leute mal gefragt, wie viele Hormone in der Muttermilch der Kuh sind?“, fragt Kupper zurück. Bei den Phytoöstrogenen handele es sich jedoch um ganz geringe Mengen, sagt Kupper und fügt hinzu: „Viele Studien haben bereits bewiesen, dass diese keine Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben.“ Vorausgesetzt, man ernähre sich nicht ausschließlich von Soja. Allergiker sollten wachsam sein, denn Soja habe, genau wie Laktose oder Nüsse, Allergenpotenzial, empfiehlt Kupper.

Vegane Ernährung und Familiengründung? Geht nicht.

„Ein schwieriges Thema, sagt Kupper: „Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, dass vegane Ernährung in diesen Lebensphasen nicht zu empfehlen ist. Es gibt aber andere Ernährungsgesellschaften, beispielsweise in Großbritannien oder in den USA, die sehen das anders.“ Gut geplant, sei eine vegane Ernährung immer realisierbar. „Wenn es den Menschen mit veganer Ernährung in diesen Lebensphasen gut geht, warum nicht?“, sagt Kupper. In der Schwangerschaft sind Nährstoffe wie Folsäure und Jod besonders wichtig. „Gemüse ist reich an Folsäure und steht besonders oft auf dem veganen Ernährungsplan. Das ist also nicht schwer“, sagt Kupper. Jod solle man jedoch nicht unterschätzen, egal ob man sich vegan oder mischköstlich ernähre, ergänzt sie.

Für die Stillzeit empfiehlt Marie-Luise Kupper Veganerinnen, auf eine hohe Nährstoffdichte zu achten, besagte Eiweißquellen zu sich zu nehmen, viel Obst und Gemüse und vor allem Vollkornprodukte.

Und wie sieht es bei Kindern aus? „Viele Kinderärzte raten von einer veganen Ernährung ab, weil Kinder im Vergleich zu ihrem Körpergewicht einen viel höheren Eiweißbedarf haben als Erwachsene“, sagt Marie-Luise Kupper. Für Erwachsene gibt es die Richtlinie, ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich zu nehmen. „Bei einem Kleinkind sind es zweieinhalb Gramm“, gibt Kupper zu denken und ergänzt: „Wenn das Kind die vorgesetzten Proteinquellen nicht essen möchte, sollte man da nicht so streng sein und beispielsweise Milchprodukte in die Ernährung integrieren.

Nur Pflanzliches im Kühlschrank? Viel zu teuer.

Vegane Ernährung muss nicht teuer sein. Marie-Luise Kupper spricht da aus Erfahrung: „Ich gehe regelmäßig auf den Wochenmarkt. In der Woche gebe ich dort rund 25 Euro für Obst und Gemüse aus. Das reicht für mich und meinen Partner die ganze Woche“ Dazu kommen bei ihr Hülsenfrüchte, Reis, Nudeln und andere Waren aus dem Unverpacktladen für maximal zehn Euro pro Woche.

Von Lisa-Marie Leuteritz