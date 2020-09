Dresden

Mit einem erneuten Pop-Up-Abend kehrt am Freitag nun auch das Caroussel aus der erzwungenen Corona-Pause zurück. Das vielfach ausgezeichnete Sternerestaurant im Relais & Châteaux-Hotel Bülow Palais gilt sachsenweit als eine der Topadressen in Sachen Kulinarik und ist mit einem Michelin-Stern, 16 Punkten um Gault & Millau und vier Diamanten im Varta-Führer hoch dekoriert.

Vor den Folgen der Pandemie auf die Gastronomie schützte dies freilich nicht, weswegen auch das Caroussel sich zunächst nicht weiterdrehte und umdenken musste. Heraus kam dabei die Idee des „Caroussel Pop Up“ – an drei Abenden öffnete das Restaurant während der Schließzeit für wenige Gäste seine Pforten und sorgte mit einem exklusiven Sechs-Gänge-Gourmet-Menü nebst Weinbegleitung für Spaß am Gaumen.

Anzeige

Bevor am 28. November pünktlich zur Vorweihnachtszeit der reguläre Restaurantbetrieb jeweils von Donnerstag bis Sonnabend wieder aufgenommen wird, gibt es am Freitag noch einmal einen Pop-Up-Abend zu erleben. Das Menü – übrigens wie alle Speisen im Caroussel ausschließlich auf Meissener Porzellan serviert – kostet 230 Euro pro Person, korrespondierende Weine, Aperitif, Wasser und Kaffee sind inklusive. Wer in den Genuss des von Chefkoch Benjamin Biedlingmaier komponierten Menüs kommen möchte, sollte sich schnell noch eine der begehrten Karten sichern. Auch Kurzentschlossene kommen um eine Reservierung nicht herum, diese ist zwingend notwendig. Los geht’s um 18.30 Uhr.

www.buelow-palais.de

Von Kaddi Cutz