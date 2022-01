Dresden/Bautzen

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Wer viel mit der Bahn unterwegs ist, weiß das. Doch der Satz gilt zuweilen auch in der Politik – wenn diese über die Bahn entscheidet. Eigentlich war nach jahrelangem Gezerre die Elektrifizierung der Strecke von Dresden nach Görlitz dank der Kohlemillionen endlich eingetütet. Bis das Vorhaben in letzter Minute aus dem Katalog des Strukturstärkungsgesetztes gestrichen wurde. Jetzt gibt es neue Ansätze, das Projekt durchzuziehen. Die DNN erklären die Pläne – und warum es daran Kritik gibt.

Lieber Görlitz-Berlin: Warum neu nachgedacht werden muss

Im Sommer vergangenen Jahres hatten sich Freistaat und Bund auf eine Reihe konkreter Projekte verständigt, die helfen sollen, den Ausstieg aus der Braunkohle in der Region zu kompensieren. Es war die Gelegenheit schlechthin, die Elektrifizierung der Strecke zwischen Elbe und Neiße finanziell zu untersetzen, nachdem Sachsen seit Beginn der 2000er Jahre zwar darum vehement beim Bund gebettelt hatte, dort aber regelmäßig abblitzte.

Doch der Freistaat unter der Führung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) setzte schließlich andere Prioritäten. Die Elektrifizierung zwischen Dresden und Görlitz, die Kosten dafür schätzt die Bahn auf knapp eine Milliarde Euro, flog vom Tisch. Im Gegenzug wurde der – ganz sicher auch nicht preiswerte – Ausbau der heutigen Nebenbahnstrecke zwischen Cottbus und Görlitz zu einer Hochgeschwindigkeits­trasse festgezurrt – damit künftig zwischen Neiße und Berlin ICE fahren können. Eine strittige Entscheidung, die in Kretschmers Kabinett, aber auch in der eigenen Partei nicht bei jedem gut ankam.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) machte in der Folge keinen Hehl daraus, dass er das Vorhaben Dresden-Görlitz favorisiere. „Wir haben eine unterschiedliche Prioritätensetzung“, hatte es der Sozialdemokrat auf Nachfrage in einer Videokonferenz mit Medienvertretern diplomatisch formuliert. Verärgerung löste die Entscheidung aber auch bei Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) aus, der seinen Kreis im Maßnahmenkatalog „auf dem wichtigen Gebiet der Verkehrsinfrastruktur unterrepräsentiert“ sieht.

In der Folge kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer an, sich um eine alternative Finanzierung zu bemühen. Praktisch befand sich das Vorhaben zu diesem Zeitpunkt allerdings wieder dort, wo es über all die Jahre stand: auf dem Abstellgleis des für derartige Projekte zuständigen Bundesverkehrsministerium. Dort ist der Ausbau Dresden-Görlitz zwar schon seit Jahren im Bundesverkehrswegeplan aufgelistet – allerdings nur im potenziellen Bedarf. Um das Vorhaben umzusetzen, müsste es in den vordringlichen Bedarf aufsteigen.

Der neue Plan: Erst einmal nur bis nach Bischofswerda

Tatsächlich hat sich seither einiges bewegt. Zwar bisher noch nicht in der Bewertung durch Berlin. Allerdings haben Freistaat und Bund inzwischen vereinbart, „kurzfristig mit der Planung zu beginnen, um einen Baubeginn im Westabschnitt Dresden bis Demitz-Thumitz ab 2028 zu gewährleisten“, wie Kathleen Brühl aus der Pressestelle des sächsischen Verkehrsministeriums erklärt. Somit könnte es gelingen, noch bis 2031 immerhin das Teilstück zwischen Klotzsche und Bischofswerda unter Strom zu setzen.

Hinter diesem Plan steckt vor allem der ernsthafte Wille der beiden ostsächsischen Verkehrsverbünde Oberelbe (VVO) und Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon), sich 2031 auf den Strecken in und um Dresden sowie nach Görlitz und Zittau vom trägen und nicht umweltfreundlichen Dieselantrieb zu verabschieden. Im besten Fall wären zwischen Dresden und Görlitz reine Elektrozüge unterwegs. Mit der teilweisen Elektrifizierung ist aber immerhin der Einsatz von Triebwagen möglich, die sich den nötigen Saft aus einer – wenn vorhanden – Oberleitung oder wahlweise einer Batterie ziehen. Der Einsatz solcher Batteriezüge ist beispielsweise ohnehin auf der Strecke nach Königsbrück vorgesehen, die zwar modernisiert, aber nicht elektrifiziert wird.

Zugleich ist die teilweise Elektrifizierung der Strecke nach Görlitz aber auch die Voraussetzung für die geplante Verlängerung der eben erst eingeführten S 8 über Kamenz hinaus bis Senftenberg und Hoyerswerda. Denn anders als die Magistrale von Dresden nach Görlitz steht die Wiederaufnahme des Personenverkehrs auf den Gleisen zwischen Lessingstadt und Hosena inklusive der Elektrifizierung des Abschnitts hinter der Arnsdorfer Kurve in dem Maßnahmenkatalog des Kohleausstiegs. Ein Projekt, das letztlich aber nur Sinn macht, wenn auch das zur Görlitzer Strecke gehörende Teilstück zwischen Klotzsche und Arnsdorf einen Fahrdraht bekommt.

Die Finanzierung: Freistaat beteiligt sich an Kosten

Weder die Planung noch der Bau der Oberleitung zwischen Dresden und Bischofswerda lässt sich allerdings aus den an den Bundesverkehrswegeplan gekoppelten Geldtöpfen finanzieren, wenn das Gesamtprojekt als potenzieller Bedarf weiter in den Schreibtischschubladen vor sich hin dümpelt. Stattdessen hofft der Freistaat derzeit auf eine Finanzierung dieses Abschnittes durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Dieses ermöglicht den Bund, Ländern bei Investitionen unter die Arme zu greifen.

Doch die Sache birgt Tücken: Die Förderfähigkeit des Westabschnitts muss zunächst erst überprüft werden. Dabei spielt unter anderem das gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Verhältnis eine Rolle. Zumindest beim Gesamtvorhaben Dresden-Görlitz hatte dieser Faktor ein Aufrücken in den vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan bisher mit verhindert. Und: Die Kosten müssen mit Landesmitteln kofinanziert werden. Für die Elektrifizierung bis Bischofswerda verweist das sächsische Verkehrsministerium auf eine Kostenschätzung der Bahn, die gegenwärtig von ei­nem Finanzbedarf in Höhe von 300 Millionen Euro ausgeht. Wie hoch am Ende die mögliche Förderung durch den Bund auch immer ist: Billig wird es für den Freistaat nicht.

Die Kritik: Stückwerk hilft Ostsachsen nicht weiter

Doch auch wenn am Ende diese Rechnung aufgeht und ab 2031 zumindest die Gleise zwischen Dresden und der Westlausitz verkabelt sind, bliebe die Region zwischen Bischofswerda und Görlitz weiterhin abgehangen – und von den Entwicklungen in Berlin abhängig. Entsprechend wenig hält der langjährige Bautzener Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU) vom „Stückwerk“, wie er es nennt.

Der Unionspolitiker fordert vehement den kompletten und schnellstmöglichen Ausbau der Magistrale. „Wir brauchen die Elektrifizierung als Beitrag für den Wirtschaftsstandort Oberlausitz“, sagt Marko Schiemann und formuliert deshalb eine klare Botschaft die Spree hinauf nach Berlin: „Wir erwarten, dass noch dieses Jahr die Strecke in den vordringlichen Bedarf aufrückt.“

Marko Schiemann bringt dafür einen Schwall an Argumenten hervor. Da geht es einerseits darum, die Züge zwischen Bautzen und Dresden schneller zu machen – im besten Fall sogar eine weitere S-Bahn-Verbindung zu etablieren. Die, so hatte es VVO-Chef Burkhard Ehlen mal gesagt, setze aber die Elektrifizierung voraus. „Viele Menschen aus Bautzen und der Region arbeiten in Dresden, aber auch viele Dresdner pendeln täglich nach Bautzen“, erklärt Marko Schiemann. Zugleich könne ein deutlich besseres Angebot auf der Schiene mehr Menschen dazu bewegen, sich in der Region niederzulassen. Und es sei in der von massiver Abwanderung junger Leute geprägten Oberlausitz ein „wichtiges Signal“ zum Bleiben.

Auf der anderen Seite nehme er auch verstärkt aus der lokalen Wirtschaft ein Interesse an einer leistungsstarken Eisenbahnanbindung wahr. Betriebe fürchten höhere CO2-Kosten beim Transport und machen sich daher zunehmend Gedanken über die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene. Marko Schiemann verweist auf die Pläne für einen Verladebahnhof im Bautzener Süden. Der sei in erster Linie für den dort ansässigen Schienenfahrzeughersteller Alstom, der unter anderem die neuen Dresdner Straßenbahnen liefert, gedacht – eine Nutzung durch andere Firmen sei aber durchaus denkbar.

Nicht zuletzt pocht der Landtagsabgeordnete wie viele andere Politiker aus Ostsachsen auf die Einhaltung des 2003 mit Polen geschlossenen Staatsvertrags. Der sieht die durchgehende Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden über Görlitz und Węgliniec (Kohlfurt) nach Wrocław (Breslau) vor. Die Polen haben ihre Hausaufgaben längst erledigt. „Ost- und Westeuropa müssen hier endlich zusammenwachsen“, erklärt Marko Schiemann, der das auch im Sinn der Landeshauptstadt begreift: „Es gibt ein riesiges Interesse, mit Wrocław verbunden zu sein. Keine andere Region in Polen ist derart prosperierend.“

Die Hoffnung: Das Vorhaben kommt erneut auf den Prüfstand

Deswegen sind die Erwartungen in Bautzen, aber auch im Verkehrsministerium in Dresden an die Entscheider in Berlin groß. Und aktuell darf Sachsen zumindest durchaus mal wieder hoffen. Denn spätestens nach Ablauf von fünf Jahren unterziehen die Verantwortlichen im Ministerium eigenen Angaben zufolge die Projekte einer Prüfung, um zu schauen, ob die Bedarfspläne an „die zwischenzeitlich eingetretene Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung anzupassen sind“. Ein derartiges Verfahren sei in Vorbereitung, heißt es dazu aus dem Ministerium.

Nach Angaben des sächsischen Verkehrsministerium wird der Ausbau der Strecke zwischen Bischofswerda und Görlitz nach jetzigen Schätzungen etwa 430 Millionen Euro kosten. Laut Bundesverkehrsministerium werden derzeit gemeinsam mit der Deutschen Bahn und dem Freistaat im Rahmen der weiteren Planung „die Möglichkeiten von weiteren Kostenreduktionen und weiteren Finanzierungsmöglichkeiten“ geprüft. Demnach könnten auch hier Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zum Einsatz kommen – ebenso wie aus dem europäischen Infrastrukturprogramm CEF 2, das auch die Unterstützung grenzüberschreitender Schienenwege vorsieht.

Genau an der Grenze zwischen Polen und Deutschland könnte es übrigens recht flott gehen. Damit die hochmodernen Elektrozüge aus Polen künftig wenigstens bis in den Görlitzer Bahnhof fahren können, was das Umsteigen auf Fahrten zwischen beiden Ländern verbessern soll, wird voraussichtlich bis 2026 die polnische Oberleitung von Zgorzelec aus über die Neiße verlängert. Das hätten sich einige vor Jahren so wohl auch nicht zu denken gewagt.

Von Sebastian Kositz