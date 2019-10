Dresden

Einbrecher haben in der Nacht zum Sonnabend die Werkstatt für behinderte Menschen des Christlichen Sozialwerkes auf der Mügelner Straße verwüstet. Nach Angaben der Polizei drangen die Kriminellen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten Räume, Schränke und Behältnisse. Die Täter stahlen PC-Monitore und ein Festnetztelefon. Der Wert der Beute beträgt rund 1000 Euro und steht in keinem Verhältnis zum Sachschaden, den die Polizei mit rund 10 000 Euro bezifferte.

Von tbh