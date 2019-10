Dresden

Fürchterlicher Schreck für ein Ehepaar im Eigenheim auf der Darmstädter Straße in Naußlitz: In der Nacht zum Sonnabend wurden der 62-jährige Mann und die 60-jährige Frau von Geräuschen an der Terrassentür geweckt. Tatsächlich: Zwei Einbrecher machten sich an der Tür zu schaffen und wollten diese aufhebeln. Die Täter ergriffen die Flucht, nachdem sich die Hausbesitzer bemerkbar gemacht hatten.

Von tbh