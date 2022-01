Dresden

Das Dresdner Robotik-Unternehmen „Wandelbots“ hat einen großen Namen in seine Investorenliste aufgenommen: Der globale Technologie-Investor Insight Partners aus New York City, der bereits an Unternehmen wie Blinkist, N26, HelloFresh, BlaBlaCar, Twitter und Shopify beteiligt ist, steigt bei den Dresdnern ein. Gemeinsam mit den Altinvestoren 83North, Microsoft, Next47, Paua Ventures, Atlantic Labs und EQT investieren sie 84 Millionen US-Dollar. Das teilte Wandelbots am Dienstag mit.

Roboterprogrammieren für Laien

Die Dresdner Uni-Ausgründung mit aktuell 140 Mitarbeitern aus 17 Ländern ist mit speziellen Roboter-Anlernstationen am Markt. Dank ihrer so genannten „Trace Pens“ können auch Laien die Roboter programmieren – einfach, indem sie mittels Sensorjacken und -stiften die Arbeitsschritte vormachen. Das soll den Robotereinsatz so billig und einfach machen, dass sich künftig auch kleine Firmen einen Roboter leisten können.

Automatisierung auch für große Unternehmen

Doch auch im großen Stil sollen Unternehmen ihre Automatisierung mit Industrie-Robotern vorantreiben. International, so erklärt Christian Piechnick, Chef und Mitgründer von Wandelbots, in der Mitteilung, liefen auf der Software-Plattform bereits Roboter von Universal Robots und Yaskawa bei Unternehmen wie BMW, VW, Fraunhofer, Schaeffler, Rotop und Vitesco. „Jetzt binden wir schrittweise alle führenden Industrierobotermarken ein“, sagte Piechnick weiter, „und werden unser Angebot in noch mehr Regionen weltweit verfügbar machen. Die ersten Schritte sind wir bereits gegangen: Zwei Roadshows in den USA und China beweisen, dass die Nachfrage nach einfacher Roboterbedienung weltweit hoch ist.“ Man plane daher schon mit der Vermarktung in Nordamerika und Asien und suche für die Erweiterung der globalen Präsenz nach internationalen Talenten in allen Disziplinen.

Das große Ziel: Demokratisierung der Robotik

Das große Ziel umreißt der Wandelbots-Chef mit nichts weniger als der Demokratisierung der Robotik. Dazu wolle das Dresdner Unternehmen die Softwareplattform öffnen. Dann könnten Anbieter von Automatisierungslösungen und Software-Entwickler „die Technologie nutzen, um ohne Herstellerbindung eigene Lösungen in kürzester Zeit zu entwickeln“.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben seit seiner Gründung 2017 mehr als 123 Millionen US-Dollar Kapital von Investoren wie Insight Partners, Microsoft, Next47 und 83North erhalten.

Von Barbara Stock