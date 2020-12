Dresden: Der Weg zum kommunalen Konzern ist frei

Dresden

Jetzt gibt es kein Zurück mehr: Auf den letzten Gremienversammlungen im Jahr 2020 haben die Drewag-Gesellschafter und Enso-Aktionäre die Fusion von Drewag – Stadtwerke Dresden GmbH und Enso Energie Sachsen Ost AG zur SachsenEnergie AG gebilligt. Die Zustimmungsrate lag bei 99,8 Prozent, teilte eine Drewag-Sprecherin mit.

Viertgrößter kommunaler Versorger Deutschlands

SachsenEnergie versorgt als viertgrößter kommunaler Versorger Deutschlands ab dem 1. Januar 2021 die sächsische Landeshauptstadt und die vier ostsächsischen Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz mit Strom, Gas, Fernwärme, Trinkwasser und Internet.

„Nun sind wir am Ziel. Mit SachsenEnergie heben wir ein Unternehmen mit hohem Regionalbezug aus der Taufe. 168 Kommunen und die sächsische Landeshauptstadt haben sich zusammengetan. Wir wollen neue Wege in Sachen Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Versorgungsicherheit gehen und die Energiewende konstruktiv vorantreiben. Wir danken unseren Gesellschaftern und Aktionären für den großen Vertrauensvorschuss“, erklärte Frank Brinkmann, der künftige Vorstandsvorsitzender der SachsenEnergie AG.

1,5 Millionen Einwohner profitieren von der Fusion

Von diesem gemeinsamen Kraftakt würden nicht nur die 1,5 Millionen Einwohner im Versorgungsgebiet profitieren, sondern die gesamte Region. In den kommenden zehn Jahren werde SachsenEnergie über zwei Milliarden Euro in die Versorgungsinfrastruktur investieren. Die breite Produktpalette schaffe Versorgungssicherheit und werde immer weiter ausgebaut – sei es in Sachen Digitalisierung, technologischer Entwicklung oder Dekarbonisierung.

SachsenEnergie hat 3300 Mitarbeiter, einen Jahresumsatz von 2,8 Milliarden Euro und eine Bilanzsumme von 2,5 Milliarden Euro. Wichtiger Unternehmensgrundsatz sei die Gleichbehandlung von Stadt und Land bei allen Versorgungsstandards, wie beispielsweise Glasfaserausbau und Gigabit-Versorgung. Die beiden Marken Drewag und Enso bleiben auch nach der Fusion als Produktmarken erhalten.

Von Thomas Baumann-Hartwig