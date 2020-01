Diesen Kalender muss jeder Wanderfreund haben

Dresden

Der Sächsische Wanderkalender 2020 ist da. Die 160 Seiten umfassende Broschüre vermittelt einen umfassenden Überblick über geführte und nicht geführte Wanderveranstaltungen der Vereine des Sächsischen Wander- und Bergsportverbandes (SWBV) mit seinen fünf sächsischen Regionalverbänden. Außerdem sind die Wanderungen durch farbliche Symbole gekennzeichnet, zum Beispiel für Familien- und Kinderwanderungen.

Der SWBV kann in diesem Jahr auf sein 30-jähriges Bestehen zurückblicken. Zu den Höhepunkten des Wanderjahres gehören der 4. Deutsche Winterwandertag vom 22. bis 26. Januar in Schöneck/Vogtland und der 10. Sächsische Wandertag im Tharandter Wald vom 12. bis 14. Juni. Dieser musste 2019 wegen massiver Waldschäden abgesagt werden. Der Verbandswandertag des SWBV findet zusammen mit der 27. Löbauer Bergwanderung am 22. August statt.

Im Angebot des Wanderkalenders sind neben 244 Wanderungen in Sachsen, 21 Wandertipps für derartige Veranstaltungen in den anderen Bundesländern sowie 27 Wanderungen des Klub Ceských Turistú (KCT) sowie in Polen. Außerdem enthält der Wanderkalender alle Konzerttermine des Sächsischen Bergsteigerchor „ Kurt Schlosser“ Dresden. Interessenten erhalten den Kalender unter anderem unter der Telefonnummer 0351/44039350 oder per E-Mail an geschaefststelle@swbv.de.

Von Von Friedemann Bähr