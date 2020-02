Beifallsstürme für Kevin Kühnert beim Dresdner SPD-Parteitag

Dresden

Das muss man ihm lassen: Kevin Kühnert, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, ist ein hinreißender Redner. Er brauchte am Sonnabendmittag nur wenige Sätze, um den Plenarsaal des Dresdner Rathauses hinter sich zu bringen. Zugegeben, Kühnert hatte ein Heimspiel – Parteitag des SPD-Unterbezirks Dresden. Ein kurzes Heimspiel noch dazu, der Berufspolitiker musste gleich nach seiner Rede wieder zu Terminen nach Berlin eilen.

Echte Alternative zu Hartz IV

Zuvor erklärte er den Genossen im Saal, warum es ohne die SPD in der Politik nicht geht. Mit ihrem Sozialstaatskonzept habe die SPD eine echte Alternative zum Hartz-IV-System vorgelegt, so Kühnert. Eine Alternative, die die Sozialstaatserzählung fortsetze und mit den Ungerechtigkeiten von Arbeitslosengeld II abrechne. Recht auf Arbeit, Anspruch auf Qualifikation und Fortbildung in jedem Lebensalter, Kindergrundsicherung – das Sozialstaatskonzept sei ein Alleinstellungsmerkmal der SPD.

Solidaritätszuschlag ab Juli abschaffen

Der Solidaritätszuschlag sollte schon ab 1. Juli für 95 Prozent der Steuerzahler abgeschafft werden, 13 Milliarden Euro Haushaltsüberschuss im Bund könnten es möglich machen. Wenn nur der Koalitionspartner CDU sich endlich regen würde. Schließlich sei die SPD auch ein Garant für wirkungsvollen Klimaschutz, so der Bundespolitiker. Und versprach ein Mobilitätskonzept, das nicht mehr von den Nutzern über die Ticketpreise finanziert werden sollte – sondern mit einer Gebührenfinanzierung, bei der die Einkommenssituation und der Wohnort aller berücksichtigt würden.

Dulig fordert Solidarität

Der Applaus für die Rede war lang, fast genauso lang wie der Applaus für die ehemalige Arnsdorfer Bürgermeisterin Martina Angermann, die nach Anfeindungen in der Gemeinde zurückgetreten war. Der SPD-Landesvorsitzende Martin Dulig hatte in seiner Ansprache die Genossen zu Solidarität aufgefordert. „Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mit uns selber härter umgehen als mit dem politischen Gegner“, erklärte Dulig.

„ AfD trägt postfaschistische Züge“

Politisch müsse die SPD dem Vertrauensverlust begegnen, den die Partei in der sächsischen Bevölkerung erlitten habe. Die Antwort dürfe nicht Populismus heißen, so Dulig. Die AfD sei keine konservative, sondern eine reaktionäre, nationalistische Partei mit postfaschistischen Zügen. Es gehe nicht um die einfachen Antworten, so Dulig. Es gehe darum, für die Grundwerte der SPD wie soziale Gerechtigkeit einzutreten.

Kaniewski verabschiedet sich mit emotionalen Worten

Auf dem Parteitag wählt der Unterbezirk Dresden einen neuen Vorstand. Der langjährige Vorsitzende Richard Kaniewski war im September 2019 zurückgetreten und hatte die Verantwortung für die schlechten Wahlergebnisse übernommen. Er bedankte sich mit emotionalen Worten beim Unterbezirk für die Zusammenarbeit.

Einziger Kandidat für den Vorsitz ist der Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas. Die Wahl soll am Nachmittag erfolgen.

Von Thomas Baumann-Hartwig