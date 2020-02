Dresden

Ein 24-jähriger Mann zeigte am frühen Sonnabendmorgen an der Haltestelle Plattleite am Weißen Hirsch Zivilcourage. Ein noch unbekannter Mann, der aus der Straßenbahn gestiegen war, hatte mehrfach „Sieg Heil!“ gebrüllt und dazu den Hitlergruß gezeigt. Der 24-jährige Passant stellte den Unbekannten zur Rede und forderte ihn auf, sein verfassungsfeindliches Treiben zu lassen.

Der Täter prügelte auf den mutigen jungen Mann ein und verletzte ihn im Gesicht. Der 24-Jährige erlitt ein Hämatom, bei den Schlägen brach eine Zahnecke ab. Das Tatopfer erstattete erst am Sonnabendnachmittag Anzeige. Der Staatsschutz der Dresdner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von tbh