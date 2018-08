Dresden

Am 5. September wird das neue Debütantinnenkleid des Semper-Opernballs für den Ball am 1. Februar 2019 in der Gläsernen Manufaktur Dresden präsentiert. Genau zwei Kleider werden gezeigt und noch ist nicht entschieden, wer sie tragen wird. Daher sucht der Semperopernballverein junge und gerne tanzbegeisterte Frauen, die sich als Model für das neu designte Debütantinnenkleid bewerben. Die Frauen sollten zwischen 18 und 29 Jahren alt, mindestens 170 Zentimeter groß sein, Konfektionsgröße 36 haben, gerne aus Dresden stammen und am 5. September zeitlich bis mindestens 14 Uhr verfügbar sein. Wer sich angesprochen fühlt, richte seine Bewerbung mit Foto an debuetanten@semperopernball.de.

Von DNN