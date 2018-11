Tennis-Profi Rafael Nadal hat auch die Teilnahme an den ATP World Tour Finals in London abgesagt.

Seine Bauchmuskelverletzung, wegen der er bereits in der vergangenen Woche für das Tennis-Turnier in Paris abgesagt hatte, verhindere auch einen Start in der englischen Hauptstadt, teilte der 32 Jahre alte Weltranglistenzweite bei Twitter mit.