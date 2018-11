Taipeh

Die 29 Jahre alte Berlinerin setzte sich in ihrem Viertelfinale gegen die Taiwanesin En-Shuo Liang mit 6:4, 6:0 durch. Damit gewann Lisicki erstmals seit Anfang des Jahres wieder drei Spiele in Serie. Damals hatte die nach vielen Verletzungen bis auf Platz 262 der Weltrangliste abgerutschte Fed-Cup-Spielerin ebenfalls bei einem Turnier in Taipeh das Halbfinale erreicht.

dpa