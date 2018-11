London

Ich denke nicht", sagte der 21 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg in einem Interview im "Münchner Merkur" und in der "Berliner Zeitung" auf die Frage, ob die jüngste Verletzung seinen Start bei den ATP World Tour Finals gefährden könne.

Beim Masters-Series-Turnier in Paris hatte Zverev in der vergangenen Woche im Viertelfinale gegen den Russen Karen Chatschanow 1:6, 2:6 verloren und über Schmerzen geklagt. Er musste bereits während der Partie minutenlang behandelt werden.

Als Ziel für den Saisonabschluss der besten acht Profis der Saison nannte Zverev, er wolle "einfach noch mal gutes Tennis zeigen, und wenn ich gut spiele, dann ist alles möglich". In der Gruppenphase trifft der Weltranglisten-Fünfte auf den Serben Novak Djokovic, den Kroaten Marin Cilic und John Isner aus den USA. In der anderen Gruppe spielen Roger Federer (Schweiz), Kevin Anderson (Südafrika), Dominic Thiem (Österreich) und Kei Nishikori (Japan).

In dem Interview kündigte Deutschlands bester Tennisspieler zudem an, in der ersten Davis-Cup-Runde gegen Ungarn in Frankfurt am 1. und 2. Februar antreten zu wollen. "Ich denke, im Februar werde ich spielen. Das ist noch nicht 100-prozentig, weil ich schauen muss, wie Anfang des Jahres alles läuft, aber vor allem in Deutschland möchte ich Davis Cup auch spielen", sagte Zverev.

